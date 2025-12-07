باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره ساخت پناهگاه گفت: در مجموع در پدافند غیرعامل باید تدابیر لازم را داشته باشیم تا در شرایط احتمالی جنگ بتوانیم زیرساخت‌های لازم برای حفاظت از جان مردم را داشته باشیم.

عضو هیت دولت اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه هم این اتفاق افتاد و تدابیری داشتیم تا مردم بتوانند از مترو استفاده کنند هرچند زیرساخت‌های لازم نبود.

استاندار تهران بیان کرد: تا جایی که بنده اطلاع دارم شهرداری، شورای شهر و سازمان پدافند غیرعامل به‌دنبال این هستند که این اقدام انجام بگیرد.