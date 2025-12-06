باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان قزوین با هدف ارائه خدمات مجوزی و تسهیل امور سرمایه‌گذاری روز شنبه در طبقه سوم اتاق بازرگانی این استان راه‌اندازی شد.

محمد نوذری استاندار قزوین در حاشیه این مراسم گفت: نمایندگان دستگاه‌های مختلف می‌توانند هرگونه مجوز اقتصادی مورد نیاز خود را از این مرکز دریافت کنند.

وی با اشاره به تاکید رییس‌جمهور بر توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها و دیپلماسی اقتصادی افزود: قزوین ظرفیت‌های بسیار مناسبی در این زمینه دارد و پیش‌تر دبیرخانه دیپلماسی اقتصادی در اتاق بازرگانی تشکیل شد و امروز نیز دبیرخانه سرمایه‌گذاری اقتصادی به منظور صادرات طرح‌های بی نام، راه‌اندازی شد.

استاندار قزوین بیان کرد: هدف از ایجاد این دبیرخانه، تسهیل‌گری و کمک به بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی استان برای برنامه‌ریزی بهتر و توسعه سرمایه‌گذاری است.