باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار با اشاره به کاهش محسوس نزولات جوی در سال جاری، این پدیده را تهدیدی جدی برای منابع آب، پوشش گیاهی و جمعیت گونه‌های حیات وحش دانست و افزود: حضور حرفه‌ای و مستمر محیط‌بانان نقشی حیاتی در کاهش پیامد‌های خشکسالی و حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی ایفا می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: محیط‌بانان با پایش دقیق و شبانه‌روزی زیستگاه‌ها، تأمین منابع آب اضطراری در نقاط حساس و همکاری نزدیک با جوامع محلی، یگان حفاظت را به بازیگری مؤثر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی تبدیل کرده است و زمینه تدوین برنامه‌های حفاظتی دقیق‌تر برای آینده را فراهم می‌آورند.

رستگار همچنین با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آگاهی جوامع محلی اظهارکرد: تجربه‌ها، دانش میدانی و تلاش‌های عملیاتی محیط‌بانان، کلید تضمین حفاظت پایدار از محیط زیست و مدیریت علمی پیامد‌های خشکسالی در اکوسیستم‌های کشور است.

منبع: سازمان محیط زیست