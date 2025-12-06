فرمانده یگان حفاظت محیط زیست، با اشاره به کاهش بارندگی و پیامد‌های آن برای گونه‌های وحشی، بر نقش کلیدی محیط‌بانان در کاهش خسارت‌های محیط‌زیستی و اجرای اقدامات میدانی مستمر تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا رستگار با اشاره به کاهش محسوس نزولات جوی در سال جاری، این پدیده را تهدیدی جدی برای منابع آب، پوشش گیاهی و جمعیت گونه‌های حیات وحش دانست و افزود: حضور حرفه‌ای و مستمر محیط‌بانان نقشی حیاتی در کاهش پیامد‌های خشکسالی و حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی ایفا می‌کند.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: محیط‌بانان با پایش دقیق و شبانه‌روزی زیستگاه‌ها، تأمین منابع آب اضطراری در نقاط حساس و همکاری نزدیک با جوامع محلی، یگان حفاظت را به بازیگری مؤثر در مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی تبدیل کرده است و زمینه تدوین برنامه‌های حفاظتی دقیق‌تر برای آینده را فراهم می‌آورند.

 رستگار همچنین با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آگاهی جوامع محلی اظهارکرد: تجربه‌ها، دانش میدانی و تلاش‌های عملیاتی محیط‌بانان، کلید تضمین حفاظت پایدار از محیط زیست و مدیریت علمی پیامد‌های خشکسالی در اکوسیستم‌های کشور است.

منبع: سازمان محیط زیست

برچسب ها: سازمان محیط زیست ، یگان حفاظت محیط زیست
آغاز جشنواره تولیدات موبایلی هفت‌آسمان؛ هفت‌حوض در منطقه ۸