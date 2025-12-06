باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستانها روز جمعه اعلام کردند که ارتش فرانسه از پارازیتاندازها استفاده کرده است، زیرا چندین پهپاد مشکوک بر فراز یک پایگاه به شدت محافظتشده که محل نگهداری زیردریاییهای بالستیک هستهای است، پرواز میکردند.
این آخرین مورد از سری پروازهای مرموز پهپادها بر فراز فرودگاهها و سایتهای حساس نظامی و صنعتی در سراسر اروپا بود.
سه سال و نیم پس از حمله روسیه به اوکراین، نگرانی فزایندهای وجود دارد که چنین اختلالی میتواند بخشی از تاکتیکهای جنگ ترکیبی مسکو علیه اتحادیه اروپا باشد که از کی یف حمایت کرده است.
دادستانها هنگام آغاز تحقیقات گفتند که هیچ پهپادی در جریان پرواز عصر پنجشنبه در پایگاه زیردریایی در ایل لونگو، شبه جزیرهای در سواحل بریتانی در شمال غربی فرانسه، سرنگون نشده و هیچ خلبانی شناسایی نشده است.
فردریک تیله، دادستان گفت که در این مرحله «هیچ ارتباطی با دخالت خارجی» مشخص نشده است. وی افزود که تحقیقات باید «تأیید کند که آیا اینها پهپاد بودهاند یا خیر» و «نوع و تعداد دستگاهها» را تعیین کند.
یک منبع نزدیک به پرونده به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ روز پنجشنبه، پنج پهپاد بر فراز پایگاه شناسایی شده است.
این منبع افزود که یک عملیات ضد پهپاد و جستجو آغاز شد و گردان تفنگداران دریایی که از پایگاه محافظت میکند، چندین شلیک ضد پهپاد انجام داد. تیله گفت: «تفنگداران دریایی یک پارازیتانداز شلیک کردند، نه سلاح گرم.»
پایگاه ایل لونگو محل استقرار چهار زیردریایی موشک بالستیک فرانسه - Le Triomphant، Le Temeraire، Le Vigilant و Le Terrible - است.
حداقل یکی از آنها به طور دائم در دریا است تا بازدارندگی هستهای را تضمین کند. گیوم لو راسل، سخنگوی اداره دریایی به خبرگزاری فرانسه گفت: «زیرساختهای حساس تهدید نشدهاند.»
او پیش از این در همان روز گفت که برای تعیین منشأ پهپادها «خیلی زود» است، اما افزود که این پروازها «با هدف ایجاد نگرانی در میان مردم» انجام شده است.
کاترین ووترین، وزیر دفاع به شبکه تلویزیونی TF1 فرانسه گفت که هرگونه پرواز بر فراز یک پایگاه نظامی در فرانسه ممنوع است.
وی با ستایش از واکنش پرسنل نظامی در پایگاه افزود: «شکایتی ثبت شده است، تحقیقات در حال انجام است و این تحقیقات است که مشخص خواهد کرد که این پرواز بر فراز چه چیزی بوده است.»
فرانسه و انگلیس تنها کشورهای اروپایی به جز روسیه هستند که سلاح هستهای دارند. فرانسه از سال ۱۹۷۱ یک نیروی بازدارنده هستهای مستقر در دریا را حفظ کرده است. زیردریاییهای موشک بالستیک آن مجهز به موشکهای استراتژیک M51 با کلاهکهای هستهای متعدد هستند.
پایگاه ایل لونگو یک مکان به شدت محافظتشده است که ۲۰۰۰ نفر از جمله ۱۵۰۰ غیرنظامی در آن مشغول به کار هستند. این پایگاه توسط ۱۲۰ افسر پلیس دریایی با هماهنگی تفنگداران دریایی محافظت میشود.
پرواز پهپادها بر فراز شبهجزیره کروزون که شامل ایل لونگو میشود، به منظور محافظت از زیرساختهای نظامی واقع در آنجا ممنوع است. با این حال، لو راسل گفت که پرواز پهپادها در منطقه ممنوعه بیسابقه نیست.
منبع: خبرگزاری فرانسه