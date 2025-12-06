فرانسه چندین پهپاد مشکوک بر فراز یک پایگاه به شدت محافظت‌شده که محل نگهداری زیردریایی‌های بالستیک هسته‌ای است، پرواز می‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دادستان‌ها روز جمعه اعلام کردند که ارتش فرانسه از پارازیت‌اندازها استفاده کرده است، زیرا چندین پهپاد مشکوک بر فراز یک پایگاه به شدت محافظت‌شده که محل نگهداری زیردریایی‌های بالستیک هسته‌ای است، پرواز می‌کردند.

این آخرین مورد از سری پروازهای مرموز پهپادها بر فراز فرودگاه‌ها و سایت‌های حساس نظامی و صنعتی در سراسر اروپا بود.

سه سال و نیم پس از حمله روسیه به اوکراین، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که چنین اختلالی می‌تواند بخشی از تاکتیک‌های جنگ ترکیبی مسکو علیه اتحادیه اروپا باشد که از کی یف حمایت کرده است.

دادستان‌ها هنگام آغاز تحقیقات گفتند که هیچ پهپادی در جریان پرواز عصر پنجشنبه در پایگاه زیردریایی در ایل لونگو، شبه جزیره‌ای در سواحل بریتانی در شمال غربی فرانسه، سرنگون نشده و هیچ خلبانی شناسایی نشده است.

فردریک تیله، دادستان گفت که در این مرحله «هیچ ارتباطی با دخالت خارجی» مشخص نشده است. وی افزود که تحقیقات باید «تأیید کند که آیا اینها پهپاد بوده‌اند یا خیر» و «نوع و تعداد دستگاه‌ها» را تعیین کند.

یک منبع نزدیک به پرونده به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود ساعت ۱۸:۳۰ به وقت گرینویچ روز پنجشنبه، پنج پهپاد بر فراز پایگاه شناسایی شده است.

این منبع افزود که یک عملیات ضد پهپاد و جستجو آغاز شد و گردان تفنگداران دریایی که از پایگاه محافظت می‌کند، چندین شلیک ضد پهپاد انجام داد. تیله گفت: «تفنگداران دریایی یک پارازیت‌انداز شلیک کردند، نه سلاح گرم.»

پایگاه ایل لونگو محل استقرار چهار زیردریایی موشک بالستیک فرانسه - Le Triomphant، Le Temeraire، Le Vigilant و Le Terrible - است.

حداقل یکی از آنها به طور دائم در دریا است تا بازدارندگی هسته‌ای را تضمین کند. گیوم لو راسل، سخنگوی اداره دریایی به خبرگزاری فرانسه گفت: «زیرساخت‌های حساس تهدید نشده‌اند.»

او پیش از این در همان روز گفت که برای تعیین منشأ پهپادها «خیلی زود» است، اما افزود که این پروازها «با هدف ایجاد نگرانی در میان مردم» انجام شده است.

کاترین ووترین، وزیر دفاع به شبکه تلویزیونی TF1 فرانسه گفت که هرگونه پرواز بر فراز یک پایگاه نظامی در فرانسه ممنوع است.

وی با ستایش از واکنش پرسنل نظامی در پایگاه افزود: «شکایتی ثبت شده است، تحقیقات در حال انجام است و این تحقیقات است که مشخص خواهد کرد که این پرواز بر فراز چه چیزی بوده است.»

فرانسه و انگلیس تنها کشورهای اروپایی به جز روسیه هستند که سلاح هسته‌ای دارند. فرانسه از سال ۱۹۷۱ یک نیروی بازدارنده هسته‌ای مستقر در دریا را حفظ کرده است. زیردریایی‌های موشک بالستیک آن مجهز به موشک‌های استراتژیک M51 با کلاهک‌های هسته‌ای متعدد هستند.

پایگاه ایل لونگو یک مکان به شدت محافظت‌شده است که ۲۰۰۰ نفر از جمله ۱۵۰۰ غیرنظامی در آن مشغول به کار هستند. این پایگاه توسط ۱۲۰ افسر پلیس دریایی با هماهنگی تفنگداران دریایی محافظت می‌شود.

پرواز پهپادها بر فراز شبه‌جزیره کروزون که شامل ایل لونگو می‌شود، به منظور محافظت از زیرساخت‌های نظامی واقع در آنجا ممنوع است. با این حال، لو راسل گفت که پرواز پهپادها در منطقه ممنوعه بی‌سابقه نیست.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
نخست وزیر مجارستان: اتحادیه اروپا در فساد غرق شده است
بلومبرگ: نشست آمریکا و اوکراین در فلوریدا هیچ پیشرفت جدی نداشت
مذاکرات آمریکا و اوکراین فردا از سر گرفته می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
فرش قرمز دهلی برای مسکو
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
آخرین اخبار
ژاپن: جنگنده‌های چینی رادار خود را به سمت هواپیما‌های نظامی ژاپنی هدایت می‌کنند
اسرائیل در ماه نوامبر مرتکب ۵۷ مورد حمله علیه خبرنگاران فلسطینی شده است
جلسه محرمانه نتانیاهو با تونی بلر درباره برنامه‌های «روز پسین» غزه
سفر پوتین به هند نشان دهنده شکست غرب در منزوی کردن روسیه است
وزارت دفاع ونزوئلا: ۵۶۰۰ سرباز جدید برای خدمت به ارتش سوگند یاد کردند
چین و روسیه سومین رزمایش مشترک ضد موشکی را برگزار کردند
روسیه پرواز‌ها در دو فرودگاه جنوبی را محدود کرد/سرنگونی ۷۷ پهپاد اوکراینی در ۲۴ ساعت
سهند ۲۰۲۵: یک رزمایش بین المللی و چند پیام راهبردی
چرا جهان به صلح نمی‌رسد؟ پشت پرده تجارت خونین تسلیحات
استقبال کرملین از تغییر استراتژی امنیت ملی آمریکا
فرش قرمز دهلی برای مسکو
صدراعظم آلمان به اسرائیل در مورد الحاق کرانه باختری هشدار داد
کلوگ: پایان درگیری در اوکراین نزدیک است
اردوغان مادورو را به ازسرگیری گفت‌و‌گو با آمریکا تشویق کرد
آکسیوس: مکالمه زلنسکی با فرستادگان ترامپ طولانی و درباره مسائل ارضی بود
وزیر کشور آلمان: مرحله دوم آتش‌بس غزه باید آغاز شود
نروژ خواستار استقرار سریع نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
زلنسکی: با آمریکا درباره ساختار مذاکرات توافق کردیم
تیراندازی در آفریقای جنوبی ۱۱ کشته بر جای گذاشت
مکرون برای دیدار با زلنسکی و سایر سران اروپایی به لندن می‌رود
مصر خواستار استقرار هر چه سریع‌تر نیرو‌های بین‌المللی در غزه شد
توضیح وزیر خارجه ترکیه درباره شرایط خلع سلاح حماس
الجولانی: عقب‌نشینی اسرائیل از مطالبات جدی دولت سوریه است
قطر: موج هوش مصنوعی، جهان را به سمت کمبود گاز مایع می‌برد
گفت‌وگوی جولانی و نخست وزیر لبنان در نشست دوحه
کالاس: اتحادیه اروپا همچنان آمریکا را متحد اصلی خود می‌داند
تعداد کشته‌شدگان سیل اندونزی از ۹۰۰ نفر گذشت
فرانسه پرواز مرموز پهپاد بر فراز پایگاه زیردریایی هسته‌ای را بررسی می‌کند
حمله پهپادی در سودان جان ۷۹ غیرنظامی از جمله ۴۳ کودک را گرفت