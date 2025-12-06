باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه در مراسمی به مناسبت روز دانشجو که در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، گفت: مقام معظم رهبری بی‌شمار و فراوان می‌فرمایند عدالت و عدالت‌خواهی را باید تداوم دهیم و سعی کنیم که این مسیر مسدود نشود، این راه بسته نشود؛ چنانچه این راه مسدود شود انقلاب به انحراف خواهد رفت. این کلمات بزرگان و اندیشمندان ما و پایه‌گذاران این نهضت و نظام است که نیاز به مراقبت دارد.

وی افزود: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند مراقبت لازم است و باید یک نشاط و امیدی به مردم داد که این مسیر مسدود نشود، گرچه تلاش می‌کنند در ذهن و فکر مردم این راه‌ها را بسته جلوه بدهند، اما این راه باز است، این راه گشاده شد و این مسیر ادامه دارد. باید ما به عدالت بیندیشیم و این مسیر را مسیر مسدود شده نبینیم، گرچه امروز دشمن تلاش می‌کند برای اینکه ذهن‌ها را مشوش کند و به نوعی انحراف به وجود آورد که این راه مسدود شده است. می‌بینید بی‌شماری که تلاش‌شان بر این گذاشته شد؛ تحلیل‌هایی که بر اساس توصیفات غیرواقعی است وقتی توصیف ناواقع شد تحلیل‌ها به ذهن مردم می‌نشیند، چون آن توصیف‌ها را واقعی می‌بینند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: عدالت اجتماعی مسیری است که باید باز بماند؛ عدالت‌خواهی باید وجود داشته باشد، چرا که نظام تکوین بر اساس عدالت است. خداوند با عدل خود نظام عالم را تدبیر می‌کند. این مکتب ماست که مسیر ما هم بر اساس این نظام تکوین به عدالت باشد. طبیعتاً مکتب ما با مکتب مادی این تفاوت را دارد که آغاز این حرکت ما با تکوین است ولی آغاز حرکت آنها بر اساس تکوین نیست.

وی افزود: براهینی که مکاتب مادی می‌آورند نشان می‌دهد که اصلاً از تکوینیات و خدا شروع نمی‌کنند، ما امروز از خدا شروع کردیم، خدای باعظمتی که زمین و آسمان را به عدالت خلق کرده است. پس زمانی می‌توان بگوییم که این مسیر باز شده است که به عدالت باشد و در نهایت به خدا برسیم. همه ما خواستمان این است که از خدا فاصله نگیریم. پس ویژگی بزرگ خداوند که عدل است باید جلوه کند. امروز نظام جمهوری اسلامی ایران که درصدد عدالت و عدالت‌خواهی است آن مظهر عدالت را می‌خواهد جلوه دهد، آن مظهر عدالت را می‌خواهد کار کند. این مبنای ماست این اصول ماست که بر این اصول هم پافشاری می‌کنیم.

وی گفت: گام‌های ما باید استوار بر این اصول شود و خود را با مکاتب مادی که امروز در این اصول پافشاری نمی‌کنند باید تمیز دهیم و نباید بر اساس اصول مادی آنها هیچ‌گاه نه به ذهن و نه به قدم پیش برویم. این مبنای اصول عدالت ما است و وقتی ما با این عدل الهی که به تکوین است باید بدانیم در تشریع هم باید عادلانه رفتار شود. قوانینی که می‌آید باید پیوسته عدالت داشته باشد؛ لذا احکام الهی را می‌بینید در احکام الهی هیچ حکمی نیست که بدون پیوست عدالت باشد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: مرحوم علامه در المیزان تأکید دارند که هیچ حکمی را شما نمی‌بینید از احکام الهی که پیوست عدالت نداشته باشد. تمام احکام الهی دارای پیوست عدالت است؛ حتی در جایی که ما با دشمن مواجه هستیم و باید با دشمن مقابله کنیم. مرحوم علامه می‌فرماید همان‌جا یک مرزی دارد؛ نه مرز اخلاق، بلکه مرز عدالت. پس زیاده‌روی نکنید و دشمنی دشمن سبب نشود که شما از عدالت خارج شوید.

وی افزود: عدالت در تشریع است که احکام الهی بر روی آن واقع و به بشر پیغام داده شد. ما امروز ملزمیم هرگونه قانونی در تدوین لوایح حتماً پیوسته عدالت داشته باشد. امروز قوه قضاییه در لوایح خود بسیار تلاشش بر این است که هر گزاره‌ای که می‌رود آن گزاره با پیوست عدالت باشد. چیزی نباشد که بدون عدالت باشد.

وی با بیان اینکه پیوست عدالت در هر اقدامی لازم است گفت:، چون سیره نبوی بر این است ما هم باید با این سیره پیش برویم.

معاون اول قوه قضاییه خطاب به دانشجویان گفت: شما دانشجویان عزیز که همواره موضوعات را تحلیل می‌کنید و گاهی هم نقد بر قوانین دارید این گزاره‌ها را با پیوسته عدالت ببینید. جامعیتی غیر از عدالت را در نظر نگیرید.

وی با بیان اینکه تلاش ما و دغدغه ریاست قوه قضاییه عدالت است، گفت: آن بخشی از موضوعات حقوقی و قضایی است وقتی در معاونت حقوقی بررسی می‌شود و در نهایت با کار کارشناسی به مجلس می‌رود همه دغدغه ایشان بر عادلانه بودن موضوعات است از این رو قید ما عدالت است.

وی افزود: این نظامی که می‌بینید امروز در حال رشد و توسعه و تنومند شدن است به همین جهت است که بر عدالت پافشاری دارد و می‌خواهد زیست مردم بر مبنای عدالت باشد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی گفت: امیرالمؤمنین علی (ع) می‌فرمایند در خشونت‌ها اگر رعایت عدالت را نکنید، گناهکارید. عشق ما بر این سیره، سیره عدالتِ امیرالمؤمنین است؛ گرچه به لحاظ عدل و عادلانه رفتار کردند و به شهادت رسید و عدالت او سبب شهادت او شد. این سیره، سیره‌ای است که می‌شود بر مبنای آن به اهدافی رسید که بزرگ‌ترین هدف این است که انسان به خدای خود نزدیک می‌شود و فاصله خود را با خدای خود کم و کمتر می‌کند.

وی افزود: در لایه‌ها و سطوح بعدی هم باید از سیره ائمه اطهار، به ویژه امیرالمؤمنین که حاکم بود و به ویژه پیامبر اسلام که حکومت کردند، بیاموزیم که عدالت در لایه‌ها و سطوح خود چگونه باید اجرا شود. خرسندیم که نظام ما بر پایه عدالت تشکیل شد و بزرگان ما و اندیشمندان ما همان روز‌های آغازین انقلاب به فکر عدالت بودند و تداوم انقلاب را بر عدالت دیدند و پافشاری کردند که ما از مرز عدالت خارج نشویم.

وی تأکید کرد: امروز خطا‌های جزئی و فردی را به پای انقلاب نگذارید؛ مسیر انقلاب کاملاً مشخص است. همانگونه که در یک تعبیر شهید بهشتی فرمودند هیچ انحرافی انقلاب نداشته است اگرچه که فراز و فرود داشته است، اما همه در مسیر همان قله پیش می‌رود.

وی گفت: حوادثی که هر از چند گاهی به وجود می‌آید، حوادث طبیعی است؛ هیچ نگرانی وجود ندارد. نگرانی ما در جایی است که مسیر انقلاب بخواهد از عدالت خارج شود؛ که الحمدلله این مسیر را گشوده و باز می‌بینیم و این حرکت را به سمت عدالت می‌بینیم. ما با عدالت هستیم و به عدالت عشق می‌ورزیم.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه