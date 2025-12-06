رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان فارس از کشف یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ محمدرضا رضایی بیان کرد: در راستای طرح برخورد با قاچاق، طی ۲۴ ساعت گذشته ماموران انتظامی استان فارس حین گشت‌زنی و کنترل خودرو‌های عبوری موفق شدند ۶ دستگاه کامیون حامل احشام را برای بررسی بیشتر متوقف کنند.

او افزود: ماموران پلیس با اقدامات فنی مطلع شدند که افراد مذکور احشام را از استان‌های دیگر بارگیری و قصد دارند جهت خروج غیرقانونی از کشور به شهر‌های جنوبی انتقال دهند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان تصریح کرد: ماموران پس از هماهنگی قضایی موفق شدند در بازرسی از هر ۶ دستگاه کامیون، یک هزار راس گوسفند فاقد مجوز را کشف کنند.

سرهنگ رضایی با اشاره به اینکه در این خصوص ۱۰ نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

دستگیری موبایل قاپ با اعتراف به ۷۰ فقره سرقت در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری یک نفر موبایل قاپ با اعتراف به ۷۰ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره موبایل قاپی در سطح حوزه استحفاظی شیراز، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران کلانتری "۱۲ فخرآباد" قرار گرفت.

او افزود: در این راستا ماموران با انجام اقدامات پلیسی یک نفر موبایل‌قاپ را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی وی را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهم چند دستگاه تلفن همراه مسروقه کشف شد، گفت: سارق در بازجویی اولیه به ۷۰ فقره موبایل قاپی اقرار و با راهنمایی متهم، ۳ نفر مالخر نیز در این رابطه دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.

توقیف ۷۰۲ دستگاه وسایط نقلیه متخلف در فارس

رئیس پلیس راهور استان از توقیف ۷۰۲ دستگاه وسایط نقلیه متخلف طی ۴۸ ساعت گذشته خبر داد.

سرهنگ کورش کریمی بیان کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوشمند کنترل و پایش ترافیک و شناسایی رانندگان دارای رفتار‌های هنجارشکنانه در رانندگی و رصد تخلفات حادثه ساز که موجب برهم خوردن نظم و امنیت نرافیکی معابر می‌گردد، با متخلفان به شدت برخورد خواهد نمود.

وی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته با اجرای طرح انتظام بخشی و ایمن سازی ترافیک در سطح کلانشهر شیراز و دیگر شهر‌های استان فارس، ۵۷۵ خودرو و ۱۲۷ دستگاه موتورسیکلت که رانندگان آنها مرتکب تخلفات حادثه ساز شده بودند ضمن اعمال قانون به پارکینگ‌های توقیفی انتقال شد و همچنین تعداد ۲۴ برگ گواهینامه رانندگان هنجارشکن نیز ضبط شد.

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز در جهرم

فرمانده انتظامی جهرم از کشف ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور در تشریح این خبر عنوان داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، مامورین انتظامی این فرماندهی در یک عملیات مشترک با پلیس راه جهرم-شیراز، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه تانکر حمل سوخت مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او با بیان اینکه پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو ۳۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده پس از تشکیل پرونده به دادسرا معرفی شد.

کشف بیش از ۴۹ کیلوگرم مواد مخدر در لارستان

فرمانده انتظامی لارستان از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۴۹ کیلو و ۴۴۰ گرم مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران پلیس این فرماندهی حین کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو مقدار ۴۸ کیلو و ۶۰۰ گرم تریاک و ۸۸۰ گرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان لارستان تصریح کرد: راننده به همراه مواد مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

جاساز مواد افیونی در داشبور پژو

فرمانده انتظامی داراب از توقیف سواری پژو حامل مواد مخدر و دستگیری ۲ سوداگر مرگ در عملیات ماموران این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی بیان داشت: نیمه شب گذشته ماموران پاسگاه انتظامی قلعه بیابان حین پایش و کنترل خودرو‌های عبوری، یک سواری پژو ۴۰۵ با ۲ نفر سرنشین را متوقف نموده که با توجه به حالات غیرطبیعی راننده، خودرو را جهت بررسی بیشتر به مقر پلیس منتقل کردند.

او افزود: ماموران انتظامی ضمن هماهنگی با مرجع قضایی، به صورت تخصصی از خودروی مذکور بازرسی به عمل آورده و موفق به کشف ۳ کیلو و ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک که به صورت حرفه‌ای داخل داشبورد جاساز شده بود، شدند.

سرهنگ هاشمی ضمن اعلام اینکه متهمین پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شدند، تصریح کرد: پلیس همواره با چشمانی تیزبین و خستگی‌ناپذیر با پدیده شوم و خانمان سوز موادمخدر مبارزه می‌کند و در این امر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

دستگیری عامل نزاع دسته جمعی توسط پلیس شیراز

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری عامل نزاع دسته جمعی توسط ماموران این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ اسماعیل زراعتیان بیان کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری در شهرستان کوار و آسیب دیدگی چند شهروند و متواری شدن متهم به سمت شهرستان شیراز، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران کلانتری "۱۵ قصرالدشت" بلافاصله تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات پلیسی موفق به شناسایی متهم در بلوار چمران شیراز شدند و در عملیاتی غافلگیرکننده وی را دستگیر کردند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه علت درگیری را اختلافات شخصی عنوان کرد، گفت: فرد دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.

توقیف اتوبوس حامل سوخت فاقد مجوز در بوانات

فرمانده انتظامی بوانات از توقیف یک دستگاه اتوبوس حامل یک هزار و ۶۰۰ لیتر سوخت فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ پرویز ارجمند در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی بوانات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مسافربری مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی قضایی، در بازرسی از این اتوبوس یک هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز که به صورت کاملا حرفه‌ای در باک اضافی جاسازی شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی بوانات با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و موضوع را گزارش دهند.

کشف فلزیاب و گنج‌یاب فاقد مجوز در شهرستان ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف دستگاه‌های فلزیاب و گنج‌یاب فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد بیان کرد: مامورین این یگان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی به یک خودرو پراید مشکوک و دستور ایست دادند.

او افزود: پس از بازرسی از خودر ۲ دستگاه فلزیاب و ردیاب و یک دستگاه دوربین کشف شد.

سرهنگ صدرایی نژاد با بیان اینکه راننده دستگیر و روانه دادسرا شد، گفت: ارزش اموال مکشوفه توسط کارشناسان ۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

کشف انواع کالا‌های فاقد مجوز در پاسارگاد

فرمانده انتظامی پاسارگاد از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نگهبان بیان کرد: طرح مبارزه با قاچاق کالا به منظور برخورد با وارد کنندگان و حاملین کالای قاچاق توسط پلیس آگاهی این شهرستان به اجرا در آمد.

او در خصوص اجرای این طرح هفتگی، بیان داشت: ماموران پلیس آگاهی حین کنترل محور و اجرای ایست و بازرسی با هماهنگی قضایی چندین خودرو را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی پاسارگاد گفت: در بازرسی از این خودرو‌ها یک دستگاه تلویزیون، یک عدد پوسته واتر پمپ، ۶۰ عدد قوطی روغن، ۱۲ قلم انواع لوازم اشپزخانه شامل قهوه ساز، چای ساز، سرویس قاشق جنگال، همزن برقی، ۱۲ حلقه لاستیک و ۱۳ عدد پیانو فاقد مجوز کشف شد.

او با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های قاچاق مکشوفه بنا بر نظر کارشناسان ۱۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

موتورسیکلت فاقد مجوز در توقیف پلیس زرقان

فرمانده انتظامی شهرستان زرقان از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۴ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی در تشریح این خبر بیان داشت: ماموران یگان امداد این فرماندهی در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه موتورسیکلت یاما‌ها fz۶۰۰cc فاقد پلاک مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان داشت: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت فاقد مجوز و به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

فرمانده انتظامی زرقان با اشاره به معرفی مالک موتورسیکلت به مرجع قضایی، اظهار داشت: ارزش موتورسیکلت توقیفی برابر نظر کارشناسان ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

عامل تهدید به انتشار تصاویر خصوصی در کازرون دستگیر شد

فرمانده انتظامی کازرون گفت: فردی که اقدام به تهدید انتشار تصاویر شخصی یک خانم در شبکه اجتماعی اینستاگرام می‌کرد، در این شهرستان دستگیر شد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی اظهار داشت: در پی شکایت یک خانم مبنی بر اینکه فردی در شبکه اجتماعی اینستاگرام از اعتماد وی سوء استفاده و تهدید به انتشار تصاویر خصوصی‌اش می‌کند، بررسی موضوع در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.

او با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا با اقدامات فنی و پیگیری‌های صورت گرفته، متهم این پرونده را شناسایی و او را دستگیر کردند، افزود: متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی خود اقرار کرد.

فرمانده انتظامی کازرون تصریح کرد: متهم ۳۱ ساله پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف سوخت فاقد مجوز در زرین دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت و کشف یک هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی گفت: ماموران انتظامی زرین‌دشت در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت در حوزه استحفاظی، اقدام به تور ایست و بازرسی در محور‌های مواصلاتی کردند.

او افزود: در این طرح مامورین به ۲ دستگاه کامیون کشنده تانکردار مشکوک و پس متوقف کردن، در بازسی از آنها در مجموع یک هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ ارجمندی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های مکشوفه را ۸ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.