فرمانده انتظامی تالش از اجرای طرح امنیت محله محور و کشف ۲۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ "عباس حقیقی نیا" با اشاره به اجرای طرحهای مختلف انتظامی برای تامین نظم و امنیت و ارتقاء احساس آرامش در بین مردم، اظهار داشت: از این رو طرح امنیت محله محور به مدت ۳ روز با مبارزه با قاچاق چوب در شهرستان تالش اجرا شد.
وی ادامه داد: در مدت اجرای این طرح تعداد ۲۲ تن و ۸۰۰ کیلوگرم چوب قاچاق، کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش گفت: تعداد ۱۴ نفر از متهمان این پروندهها به مرجع قضائی معرفی شدند.
این مقام انتظامی در پایان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی این کشفیات را ۴ میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال برآورد کردند از مردم خواست در صورت اطلاع از هر گونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
