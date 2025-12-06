باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان مدیریت بحران اندونزی روز شنبه در یک آمار بهروز شده اعلام کرد که سیلهای ویرانگر و رانش زمین بیش از ۹۰۰ نفر را در جزیره سوماترا کشته است.
دادههای دولتی نشان میدهد که تعداد کشتهشدگان سیل و رانش زمین ناشی از طوفان در سه استان اندونزی در سوماترا از جمله آچه روز شنبه به ۹۰۸ نفر افزایش یافته و ۴۱۰ نفر مفقود شدهاند. این سامانههای طوفانی همچنین حدود ۲۰۰ نفر را در جنوب تایلند و مالزی کشتهاند.
به گفته رویترز، بازماندگان منطقه آچه تامیانگ، در ساحل شمال شرقی سوماترا، روز شنبه یک ساعت پیادهروی کردند و از روی کندههای پراکنده عبور کردند و از کنار خودروهای واژگون شده عبور کردند تا به یک مرکز توزیع کمک که توسط داوطلبان برپا شده بود، برسند.
شاهدان رویترز گفتند که داوطلبان لباسهای تمیز توزیع کردند و یک تانکر آب شیرین آوردند تا مردم بتوانند بطریهای پلاستیکی را پر کنند. دیماس فیرمانسیاه، دانشآموز ۱۴ ساله در یک مدرسه شبانهروزی اسلامی گفت که دسترسی به داخل و خارج از آچه تامیانگ قطع شده است و دانشآموزان به مدت یک هفته در مدرسه ماندهاند و به نوبت به دنبال غذا، جوشاندن و نوشیدن آب سیل میگردند.
دیماس گفت: "ما حدود یک هفته آنجا ماندیم" و از دولت خواست تا خود به منطقه بیاید و فاجعه را از نزدیک ببیند.
مقامات دولت محلی در سوماترا از دولت ملی در جاکارتا خواستهاند تا برای آزادسازی بودجه اضافی برای تلاشهای نجات و امداد، وضعیت اضطراری ملی اعلام کند.
اوایل این هفته، رئیس جمهور پرابووو سوبیانتو گفت که اوضاع در حال بهبود است و تمهیدات فعلی کافی است.
گروههای سبز، جنگلزدایی مرتبط با معدن و قطع درختان را عامل تشدید خسارات ناشی از سیل میدانند و اندونزی در حال بررسی شرکتهایی است که مظنون به پاکسازی جنگلها در اطراف مناطق سیلزده هستند.
وزارت محیط زیست اندونزی اعلام کرد که به طور موقت عملیات شرکتهای مشکوک را متوقف کرده است و از آنها خواهد خواست که حسابرسیهای زیستمحیطی انجام دهند.
این شرکتها شامل شرکت North Sumatra Hydro Energy، که نیروگاه برق آبی ۵۱۰ مگاواتی با بودجه چین را در منطقه باتانگ تورو در شمال سوماترا اداره میکند، و شرکت معدنی Agincourt Resources، که معدن طلای Martabe را نیز در باتانگ تورو اداره میکند، میشوند.
وزارت محیط زیست اعلام کرد که بررسیهای هوایی نشان میدهد که پاکسازی زمین در باتانگ تورو ممکن است باعث تشدید سیل شده باشد.
منبع: رویترز