خودرو قیمت به تومان

پژو پارس XU7P 1403 ۱،۰۱۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۹۴۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ - بازار ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰

پژو ۲۰۷ دنده‌ای TU5- ۱۴۰۳- ایران‌خودرو - بازار ۱،۰۵۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ - بازار ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰

رانا پلاس ۱۴۰۳ - ایران‌خودرو - بازار ۹۱۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ - ایران‌خودرو - بازار ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰

ام وی ام X22PRO دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۶۰،۰۰۰،۰۰۰

اطلس G دنده‌ای ۱۴۰۳ - بازار ۸۰۵،۰۰۰،۰۰۰

پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰

ساینا S دنده‌ای بنزینی مدل ۱۴۰۳ - سایپا - بازار ۶۷۵،۰۰۰،۰۰۰

سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ - بازار ۱،۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰

آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ - بازار ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰

چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ - بازار ۲،۸۵۰،۰۰۰،۰۰۰

شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ - بازار ۱،۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰