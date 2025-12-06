باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - نشریه سرطان نیچر گزارش داده است که تیمی از محققان آمریکایی رویکردی جدید برای درمان یکی از تهاجمی‌ترین انواع سرطان مغز ابداع کرده‌اند.

این مجله توضیح می‌دهد که محققان بیمارستان زنان بریگهام در ماساچوست، درمانی نوآورانه برای گلیوبلاستوما، یکی از تهاجمی‌ترین و دشوارترین سرطان‌های مغز، ابداع کرده‌اند. این رویکرد شامل اصلاح ویروس هرپس سیمپلکس (HSV-۱) برای هدف قرار دادن فقط سلول‌های تومور و همزمان فعال کردن مجدد سیستم ایمنی برای حمله مؤثر به تومور است.

این تیم، ویروس را طوری مهندسی کردند که نشانگر‌های خاص گلیوبلاستوما را شناسایی کرده و پنج مولکول درمانی را به طور همزمان به ریزمحیط تومور منتقل کند.

این مولکول‌ها شامل IL-۱۲، ضد PD ۱ و مولکول‌های اتصال‌دهنده سلول T دو اختصاصی هستند که مکانیسم‌های تومور را برای سرکوب پاسخ ایمنی مختل می‌کنند.

این ویروس همچنین حاوی جهش‌های ایمنی است که از نورون‌های سالم محافظت می‌کند و یک نشانگر ژنتیکی دارد که امکان ردیابی شیوع آن را از طریق توموگرافی فراهم می‌کند.

آزمایش‌های پیش‌بالینی روی موش‌ها نشان داد که یک تزریق ویروس، فعالیت سلول‌های T، سلول‌های کشنده طبیعی و سلول‌های میلوئیدی را در بافت تومور افزایش می‌دهد، رشد تومور را کند می‌کند و طول عمر حیوانات را افزایش می‌دهد.

محققان تأکید کردند که این روش، دقت عمل و انتقال هدفمند فاکتور‌های ایمنی را با سطح بالایی از ایمنی ترکیب می‌کند و می‌تواند برای مبارزه با انواع دیگر تومور‌ها نیز سازگار شود.

