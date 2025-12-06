مرکز آمار ایران در آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی این مرکز، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال با احتساب نفت ۰.۱ درصد و بدون نفت منفی ۰.۵ درصد ثبت شده است.

 محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، به رقم ۵۰.۶۵۸ هزار میلیارد ریال با نفت و ۳۸.۱۸۹ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در شش ماهه اول سال قبل با نفت ۵۰،۶۱۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۳۸.۳۶۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰.۱ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۵- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ۳.۰- گروه صنایع و معادن ۰.۳ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۱.۸، سایر معادن ۲.۵، صنعت ۱/۱-، توزیع گاز طبیعی ۱.۴-، تأمین آب و برق ۸.۴- و ساختمان ۰.۸- درصد) و گروه خدمات ۰.۵ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev ۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن شامل زیر بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تأمین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان می‌باشد و گروه خدمات شامل زیر بخش‌های عمده و خرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

همچنین اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب‌های ملی شش ماهه اول سال ۱۴۰۴، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری / حساب‌های ملی / جداول آماری / زیر گروه حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی می‌باشد.

برچسب ها: رشد اقتصادی ، مرکز آمار ایران
