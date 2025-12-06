باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. این مسابقه از ساعت ۱۷:۱۵ آغاز می‌شود و یکی از دیدار‌های حساس این هفته به شمار می‌رود.

تیم استقلال که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده و خود را در جمع مدعیان قهرمانی قرار داده، امیدوار است با کسب سه امتیاز این بازی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند. آبی‌پوشان پایتخت طی تمرینات روز‌های گذشته روی نقاط ضعف و قوت خود کار کرده‌اند و کادر فنی این تیم به خوبی می‌داند که پیروزی در این مسابقه چقدر برای ادامه مسیر مهم است.

در سوی مقابل، تیم ملوان نیز با وجود فراز و فرود‌هایی که در این فصل داشته، همواره برای استقلال رقیبی سخت‌گیر و قابل احترام بوده است. شاگردان مازیار زارع در تلاش‌اند با ارائه یک بازی منسجم و سرسختانه، با دست پر از زمین خارج شوند و روند امتیازگیری‌شان را ادامه دهند. ملوانی‌ها در تمرینات هفته جاری روی سازمان دفاعی و استفاده از ضدحملات برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته‌اند.

لازم به ذکر است که پیش از این گفته شده بود استقلال در ورزشگاه انقلاب کرج از تیم ملوان میزبانی خواهد کرد.