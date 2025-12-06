تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی تیم ملوان قرار می‌گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران روز چهارشنبه ۱۹ آذر در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد. این مسابقه از ساعت ۱۷:۱۵ آغاز می‌شود و یکی از دیدار‌های حساس این هفته به شمار می‌رود.

تیم استقلال که در هفته‌های اخیر نتایج خوبی کسب کرده و خود را در جمع مدعیان قهرمانی قرار داده، امیدوار است با کسب سه امتیاز این بازی جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند. آبی‌پوشان پایتخت طی تمرینات روز‌های گذشته روی نقاط ضعف و قوت خود کار کرده‌اند و کادر فنی این تیم به خوبی می‌داند که پیروزی در این مسابقه چقدر برای ادامه مسیر مهم است.

در سوی مقابل، تیم ملوان نیز با وجود فراز و فرود‌هایی که در این فصل داشته، همواره برای استقلال رقیبی سخت‌گیر و قابل احترام بوده است. شاگردان مازیار زارع در تلاش‌اند با ارائه یک بازی منسجم و سرسختانه، با دست پر از زمین خارج شوند و روند امتیازگیری‌شان را ادامه دهند. ملوانی‌ها در تمرینات هفته جاری روی سازمان دفاعی و استفاده از ضدحملات برنامه‌ریزی ویژه‌ای داشته‌اند.

لازم به ذکر است که پیش از این گفته شده بود استقلال در ورزشگاه انقلاب کرج از تیم ملوان میزبانی خواهد کرد. 

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
کارشناس داوری:
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
عالیشاه:
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
دربی ۱۰۶ پایتخت؛
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ استارت ۳ نماینده ایران با برد
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
آخرین اخبار
تیم ملی تکواندوی مردان ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
پرسپولیس - پیکان در ورزشگاه دستگردی
محکومیت دو باشگاه لیگ برتری فوتبال در کمیته وضعیت
دعوت از ۱۹ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ استارت ۳ نماینده ایران با برد
تقویم ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی
بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه ایران شدند
پیروزی گیتی پسند و مس سونگون مقابل رقبا
سنگ پرانی از سوی مردم فرهیخته بعید است/ اسم این بازی را نمی‌شود دربی گذاشت
ساپینتو: وقتی در خانه حریف نمی‌بریم، نباید بازی را واگذار کنیم
ملوان ۲ - ۱ مس رفسنجان/ شاگردان زارع بعد از ۴ بازی رنگ برد را دیدند + فیلم
کنعانی زادگان: حسرت ۸ ساله استقلال برای برد ۹ ساله شد
سپاهان ۲ - ۰ فجر سپاسی/ طلایی پوشان به صدر رفتند + فیلم
اوسمار: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می‌کنم
فولاد در خانه متوقف شد
رکورد نباختن پرسپولیس در دربی به ۱۹ رسید
صعود مبینا نعمت زاده و زینالی به نیمه نهایی قهرمانی جهان/ ساغر مرادی حذف شد
بسکتبال ایران همچنان ۲۶ جهان و چهارم آسیا
پیروزی ۴ تکواندوکار ایران در روز سوم قهرمانی جهان