باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در سیزدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن اعلام کرد: در طرح استیجار عمومی برای تامین مسکن آن دسته از متقاضیان و زوج‌های جوانی که به لحاظ مالی، توان تامین آورده اولیه برای ورود به سایر طرح‌های حمایتی مسکن ندارند و نمی‌توانند در فرآیند‌های تحویل مسکن ملکی قرار گیرند، برنامه‌ریزی کرده و اقدام می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه لازم است در راستای اجرای دستورالعمل استیجار عمومی، واحد‌های مسکونی با اولویت دهک‌های پایین‌تر درآمدی تخصیص یابد، افزود: اگرچه در این طرح، زوج‌های جوان فاقد مسکن، واقع در دهک‌های ۱ تا ۶ که حداکثر ۵ سال از تاریخ ازدواج آنها سپری شده، مشمول این طرح هستند، اما ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در دهک‌بندی متقاضیان با «اولویت اختصاص واحد به دهک‌های پایین‌تر»، دقت کافی را به عمل آورند.

صادق ادامه داد: طبیعی است که متقاضیان واجد شرایط این طرح در دهک‌های ۱ و ۲ به نسبت متقاضیان دهک‌های بالاتر در اولویت قرار دارند.

تحول در بازآفرینی شهر‌ها با جلب مشارکت انبوه‌سازان

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت جلب مشارکت انبوه‌سازان و سازندگان بخش خصوصی در طرح استیجار عمومی، بیان کرد: مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نسبت به شناسایی و جلب مشارکت و همکاری انبوه‌سازان با اولویت انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده اقدام کنند.

وی افزود: باید از ظرفیت انبوه‌سازان فعال در بافت‌های فرسوده کشور به نحو موثر استفاده شود و توجیه اقتصادی حضور انبوه سازان در بافت فرسوده و تامین بازار فروش واحد‌های آنها از طریق ضوابط تشویقی و خرید واحد‌ها از سوی وزارت راه و شهرسازی به پشتیبانی منابع و اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین منابع بازآفرینی شهری انجام شود.

صادق تاکید کرد: هزینه‌های گزاف آماده‌سازی در خارج از شهرها، با انتقال به هسته درونی شهرها، می‌تواند فرآیند بازآفرینی شهری را متحول کند؛ بنابراین لازم است با انبوه‌سازان گفت‌و‌گو و تفاهم شود که از موقعیت انبوه‌سازی خود در بافت فرسوده استفاده کنند و از این ظرفیت ابتدا در پیشبرد طرح مسکن استیجاری و سپس در سایر طرح‌های حمایتی مسکن بهره‌برداری شود.

صادق افزود: این اقدام چند مزیت مهم به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به نوسازی بافت فرسوده شهر‌ها بدون مداخله مستقیم دولت در امر ساخت و ساز اشاره کرد. همچنین با این اقدام، بخشی از مسکن استیجار عمومی با توجه به دستورالعمل ابلاغ شده، هدف اصلی ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده خواهد شد. در نهایت نیز بخش عمده‌ای از هزینه‌های آماده سازی در مناطق بیرونی کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ معطوف به هسته درونی و داخلی شهر‌ها می‌شود که اتفاقا از تمام خدمات زیربنایی و روبنایی شهری برخوردار هستند. ضمن آنکه بخشی از کمبود‌های آنها در درون بافت فرسوده می‌تواند از این طریق تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه لازم است استان‌ها موضوع جلب مشارکت انبوه سازان در بافت‌های فرسوده را با جدیت دنبال کنند، گفت: در نهایت و از این مسیر، دسترسی به مسکن مناسب و برخوردار از خدمات تسریع می‌شود.

وی افزود: ضرورت دارد در این مسیر همکاری شهرداران نیز جلب شود و آنها نیز در طرح مسکن استیجاری عمومی سهیم شوند.

تمام راهکار‌ها برای حل مشکلات شناسایی شود

صادق خطاب به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، گفت: در خصوص آماده سازی‌های مربوط به زمین‌های طرح جوانی جمعیت، سرعت را افزایش دهید. اگر هم مشکلی در این مسیر وجود دارد، اطلاع دهید تا راه حل آن‌ها شناسایی شود.

وی همچنین تاکید کرد: لازم است جلسات ستاد‌های بازآفرینی شهری و شورای مسکن استان‌ها به طور منظم تشکیل شود و پیگیری‌های لازم برای پیشبرد طرح‌های تامین مسکن با جدیت به عمل آید.

تغییر رویکرد طرح‌های حمایتی به رویکرد عمل‌گرا

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تغییر رویکرد طرح‌های حمایتی مسکن در دولت چهاردهم به رویکردی عمل‌گرا گفت: در دولت چهاردهم در طرح‌های حمایتی مسکن از جمله طرح استیجار عمومی ابتدا با شناسایی نیاز‌ها و ظرفیت‌ها، اقدام به تامین واحد مسکونی می‌کنیم و سپس فراخوان عمومی ثبت‌نام صادر می‌کنیم. این موضوع باعث می‌شود مردم بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن از این طرح‌های حمایتی بهره‌مند شوند.

جدیت در تامین مسکن محرومان، کارگران و ایثارگران

وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: در حوزه مسکن محرومین و کارگران، موضوعات با جدیت پیگیری و با صنایع و معادن و... جلسات کارشناسی به منظور تأمین مسکن گروه‌های هدف برگزار شود و نتایج این جلسات گزارش شود.

وی افزود: در حوزه مسکن ایثارگران نیز پیگیری‌ها با جدیت بیشتر دنبال شود و استان‌ها در اسرع وقت گزارش دهند که چه میزان مسکن ایثارگری تامین شده است.

سیزدهمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن مطابق با روال معمول، با حضور معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، مدیران بانک مسکن و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها، مدیرکل دفتر طرح‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن در وزارت راه و شهرسازی و ... برگزار شد.