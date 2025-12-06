باشگاه خبرنگاران جوان - علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از آغاز پرداخت خسارات خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: پرداخت خسارت خودرو‌های آسیب‌دیده از سوی یکی از بیمه ها آغاز شده و نیمی از آن نیز انجام شده و روند پرداخت ادامه دارد.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در رابطه با پرداخت خسارات اثاثیه آسیب‌دیده در جنگ نیز اظهار کرد: دولت باید چهار همت اعتبار در این زمینه اختصاص دهد، اما هنوز اقدامی انجام نشده است.

نصیری تاکید کرد: قرار بر این بود که این رقم به بانک شهر تحویل داده شود و بانک نیز آن را در اختیار شهرداری بگذارد تا پرداخت خسارات آغاز شود، اما هنوز دولت هیچ اعتباری در این زمینه پرداخت نکرده است. به محض اینکه دولت این رقم را بپردازد، ما پرداخت خسارات را آغاز خواهیم کرد.

گفتنی است رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران پیش از آسیب دیدن هزار و ۹۴۷ دستگاه خودروی سواری در جنگ و برآورد هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی خسارات خبر داد.

منبع: مهر