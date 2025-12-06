تکواندوکاران امید ایران با قطعی کردن دو مدال برنز دیگر خود، قهرمانی زودهنگامی را در رقابت‌های جهانی زیر ۲۱ سال رقم زدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت‌های تکواندو جهانی زیر ۲۱ سال که به میزبانی کنیا در جریان است، متین رضایی و محمد علیزاده با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی رسیدند و مدال برنز خود را قطعی کردند.

از آنجایی که پیش از این شاگردان مجید افلاکی توسط ابوالفضل زندی، رادین زینالی و امیررضا غلامی صاحب سه مدال طلا شده بودند و یک مدال برنز هم توسط اشرافی کسب کردند، به قهرمانی زودهنگامی در این دوره از رقابت‌ها دست یافتند.

در بخش دختران هم با کسب مدال طلا توسط مبینا نعمت زاده و مدال برنز توسط هستی محمدی، تیم کشورمان می‌تواند به قرار گرفتن روی سکو امیدوار باشد. در روز پایانی رقابت‌های دختران ساینا کریمی توانسته به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند و با یک پیروزی دیگر مدالش را قطعی خواهد کرد.

