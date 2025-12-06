وزیر انرژی قطر هشدار داد که همزمان با افزایش کاربرد هوش مصنوعی، تقاضا برای سوخت به طور بی‌سابقه افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سعد شریدا الکعبی، وزیر انرژی قطر می‌گوید که افزایش استفاده از هوش مصنوعی، سبب افزایش تقاضا برای ال‌ان‌جی (گاز طبیعی مایع) خواهد شد و ابراز نگرانی کرد که کمبود سرمایه‌گذاری به همراه افزایش تقاضا، سبب کمبود این سوخت پس از سال ۲۰۳۵ شود.

این مقام قطری گفت که تقاضای جهانی برای گاز طبیعی مایع در ده سال آینده سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت که بخش عمده‌ای از آن ناشی از رشد هوش مصنوعی است.

مراکز داده هوش مصنوعی، برق بسیار زیادی مصرف می‌کنند و کشور‌های بسیاری، برای تولید این برق از گاز طبیعی مایع استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است که یک مرکز داده هوش مصنوعی بزرگ، تقریبا به اندازه کل مصرف برق یک شهر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفری برق مصرف می‌کند.

منبع: بلومبرگ

برچسب ها: هوش مصنوعی ، گاز طبیعی مایع ، قطر
