در همایشی از خانواده های معظم شهدای کارمند مدیران ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی و فرماندهان پایگاههای بسیج ادارات تقدیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عیسی چشم براه - استاندار هرمزگان دراین همایش گفت :بسیج نیرویی مردمی و مخلص است که در همه عرصه‌های کشور حضوری فعال داشته و پشتوانه ای بزرگ برای امنیت، پیشرفت و آرامش کشور است. 

محمد آشوری  با بیان اینکه بسیج به عنوان یک نیروی مردمی و ارزشی در حمایت از انقلاب و نظام، همچنان نقش آفرینی می‌کند اضافه کرد: امروز شاهد آن هستیم که بسیج در قالب بسیج ادارات و کارمندان ، اساتید، دانشجویان، هنرمندان، ورزشکاران و بسیج مساجد و محلات در بطن جامعه حضوری فعال و پرخیر و برکت برای جامعه داشته است.

استاندار هرمزگان بسیج را یکی از ارکان اصلی و پایه‌های متقن و استوار کشور ،به فرموده رهبر معظم انقلاب یک تشکیلات فرهنگی دانست و ادامه داد: هرجا علیه ملت ایران تهدیدی صورت گرفته بسیج در مقابل این تهدید با تمام توان ایستاده و آن را به فرصت تبدیل کرده است.

نماینده عالی دولت در استان به حضور بسیج در تمامی عرصه‌ها و نقاط مختلف اعم از شهر و روستا اشاره کرد و گفت: بسیج یک تشکیلات نظامی، فرهنگی، وعمرانی  است و برای محرومیت‌زدایی در تمامی نقاط شهری و روستایی حضور یافته و نقش موثری در ساخت پروژه ها ارائه امکانات به مردم درکنار دولت  ایفا کرده است.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان  کشور و فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام نیز دراین مراسم  با تأکید بر نقش اثرگذار بسیجیان کارمند در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، بسیج ادارات را بازوی اجرایی نظام و پرچمدار تحول و کارآمدی در ساختار اداری کشور دانست.

سرهنگ پاسدار حسن صنعتکاران ، نقش این مجموعه را در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و تحقق دولت اسلامی مهم و اثرگذار دانست و اظهار کرد: بسیج کارمندان  و ادارات، به‌عنوان بازوان اجرایی نظام در لایه‌های مختلف حاکمیت، نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از آرمان‌های انقلاب و تحقق دولت اسلامی دارد.

وی با بیان اینکه کارمندان بسیجی با التزام عملی به نظام اسلامی در مسیر گفتمان جهادی گام برمی‌دارند، افزود: بسیجیان کارمند پیشگام شفافیت، سلامت اداری، ساده‌زیستی، تحول اداری، عدالت‌خواهی و خدمت بی‌منت به مردم هستند.

مسئول سازمان بسیج ادارات  و کارمندان کشور و فرمانده سپاه امام سجاد علیه السلام  با اشاره به شرایط جنگ ترکیبی دشمن، تصریح کرد: بسیج ادارات با روحیه کار جهادی، عالمانه، متعهدانه، هوشمندانه و روشنگرانه، سدّی محکم در برابر نفوذ و تخریب‌گری دشمنان انقلاب اسلامی است. حضور مؤمنانه و مستحکم نیروهای بسیجی، ضامن اجرای سیاست‌ها، حفظ امنیت روانی جامعه و ارتقای بهره‌وری نظام اداری و کمک به دولت‌ها در مسیر خدمت‌رسانی است.

سرهنگ پاسدار صنعتکاران  با اشاره به رهنمودهای  رهبر معظم خاطرنشان کرد: بسیج ادارات با ترویج معنویت، اخلاق‌مداری و فرهنگ مقاومت، خود را متعهد می‌داند که در عرصه خدمت‌رسانی، تحول اداری، ارتقای رضایت مردمی، مقابله با فساد و کمک به دولت برای افزایش کارآمدی، همچنان پرچمدار باقی بماند و در کنار مردم و دولت، با ایمان راسخ و اراده مستحکم تا تحقق کامل اهداف انقلاب اسلامی و ساخت ایرانی قوی استوار بماند.

دراین مراسم از خانواده های معظم شهدای کارمند و فرماندهان پایگاههای مقاومت  بسیج ادارات و مدیران کل تجلیل  و قدردانی بعمل آمد. 

همایش تجلیل از خانواده های معظم شهدای کارمند ادارات و دستگاههای اجرایی

