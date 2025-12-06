وزیر صمت گفت: اَبَرپروژه ملی انتقال آب از دریا به اصفهان، مهمترین پروژه زیرساختی ایران و ضامن پایداری صنایع و صیانت از هویت زیستی کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد اتابک روز شنبه در آیین بهرهبرداری از اَبَرپروژه ملی انتقال آب از دریا به فولاد مبارکه و صنایع بزرگ استان اصفهان که با حضور رئیس جمهور بصورت برخط(آنلاین) برگزار شد، گفت: این اَبَرپروژه یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی کشور است که اجرای آن تأمین آب پایدار برای فلات مرکزی و صنایع حیاتی منطقه را تضمین میکند.
وی ادامه داد: پروژه موردنظر نقش اساسی در کاهش فشار ناشی از کمبود آبهای سطحی و زیرزمینی بر صنایع استان اصفهان خواهد داشت.
اتابک با تاکید بر نقش چشمگیر این پروژه ملی بر پایداری صنایع و حفظ هویت زیستی و فرهنگی کشورمان تصریح کرد: اجرای این کار وابستگی فولاد مبارکه و صنایع اصفهان به آب زایندهرود را قطع و مسیر توسعه صنعتی پایدار این استان را نیز هموار میسازد.
وی از فولاد مبارکه و دیگر سهامداران و همچنین مهندسان، کارگران و تمام مدیرانی که برای اجرای این پروژه عظیم زحمت کشیدند، قدردانی کرد و استمرار تلاشهای ارزشمند آنان را خواستار شد.
اتابک خاطرنشان کرد: بر اساس راهبردهای توسعه کشور، استقرار صنایع در آینده باید تنها بر اساس سند پیشرفت مُصوب دولت و برنامه هفتم انجام گیرد تا حوزه صنعت متحمل صرف هزینههای هنگفت انتقال آب نشود.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت چهاردهم با رویکرد دریامحور و بهرهگیری از ظرفیتهای پهنههای آبی، برنامههای توسعه صنایع کشور را بازنگری کرده است تا از این پس تکوین صنایع اصلی ایران بر پایه این ظرفیتها شکل بگیرد.
وزیر صمت، هزینه صرفشده برای اجرای این خط لوله انتقال آب را نتیجه جانماییهای گذشته دانست و اظهار امیدواری کرد که نگاه راهبردی دولت چهاردهم مبنی بر توسعه دریامحور در برنامههای آینده همه شرکتها و صنایع مورد توجه جدی قرار بگیرد و برکات این پروژه بزرگ نصیب همه مردم ایرانیان بویژه مردم اصفهان شود.