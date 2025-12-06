باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، سامانه‌ای بارشی و قدرتمند از روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ وارد استان فارس خواهد شد و به مدت شش روز فعال خواهد بود.

در این مدت، تمامی مناطق استان با احتمال وقوع بارش‌های سیل‌آسا مواجه هستند و ارتفاعات نیز شاهد بارش برف و کاهش محسوس دما خواهند بود.

در پی این هشدار، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مجموعه‌ای از اقدامات فوری و ضروری را برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی و دامپروری به دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران از جمله اقدامات فوری دستگاه‌های اجرایی، بازگشایی مسیر مسیل‌ها و رفع موانع احتمالی، بازدید و مرمت حوضچه‌های تغذیه مصنوعی و گوراب‌های آسیب‌دیده، حضور میدانی نیرو‌های عملیاتی برای بررسی سیستم‌های تولید انرژی و تأمین سوخت واحد‌های کشاورزی و دامپروری و ترمیم پوشش گلخانه‌ها و مرغداری‌ها، به‌ویژه در مناطق شمالی استان ابلاغ کرد.

برای کاهش خسارات سامانه بارشی دامداران باید نسبت به ذخیره و حفاظت نهاده‌ها و علوفه مورد نیاز دام‌ها اقدام کنند. همچنین کشاورزان موظف‌اند ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی را از مسیر‌های احتمالی سیلاب به مناطق امن منتقل کنند.

از مردم خواسته شده در زمان فعالیت سامانه بارشی، از تردد در مناطق سیل‌خیز و خروج دام‌ها خودداری کنند.

همچنین توصیه شده است که کندو‌های زنبورعسل پوشانده و به نقاط امن انتقال داده شوند.

این دستورالعمل‌ها با هدف کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های پیش‌رو و حفاظت از منابع کشاورزی و دامی استان صادر شده است.

سازمان جهاد کشاورزی فارس تأکید کرد: همراهی کشاورزان و دامداران در اجرای این دستورالعمل‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از بارش‌های پیش‌رو داشته باشد و از سرمایه‌های کشاورزی و دامی استان محافظت کند.