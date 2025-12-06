باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی -حجتالاسلام راثی امام جمعه لیلان با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی، از شهروندان خواست تا با رعایت الگوی صحیح مصرف، در صرفهجویی آب شرب همکاری لازم را داشته باشند.
وی همچنین با بیان نکاتی درباره فعالیت در فضای مجازی افزود: تمام فعالان مجازی، مدیران صفحات و تولیدکنندگان محتوا در شبکههای اجتماعی باید فعالیت خود را در چارچوب قانون و با نظارت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام دهند.
وی تأکید کرد که فعالیت رسمی و مجوزدار در فضای مجازی به ساماندهی این حوزه و حفظ حقوق شهروندان کمک خواهد کرد.
در پایان این نشست، راهکارهایی برای ارتقای فعالیتهای فرهنگی، تقویت نظارت در فضای مجازی و ترویج فرهنگ صرفهجویی در آب مطرح شد و مقرر گردید دستگاههای مربوطه اقدامات لازم را در این زمینهها برنامهریزی و اجرا کنند.