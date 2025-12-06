باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز فصلی است که در آن، طبیعت به اوج شکوه و زیبایی خود می‌رسد؛ فصلی که درختان، جامه‌های رنگی سرخ، نارنجی و طلایی بر تن می‌کنند و این فصل شکوهمندترین چهره‌اش را به نمایش می‌گذارد. روستای تکه در بخش مرکزی شهرستان نهاوند استان همدان واقع شده است. هم اکنون که در این فصل هزار رنگ هستیم؛ این روستا جلوه‌ای بینظیر به خود گرفته است.

این صحنه زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

