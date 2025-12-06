شهروندخبرنگار ما فیلمی از غروب زیبای روستای تکه در شهرستان نهاوند استان همدان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پاییز فصلی است که در آن، طبیعت به اوج شکوه و زیبایی خود می‌رسد؛ فصلی که درختان، جامه‌های رنگی سرخ، نارنجی و طلایی بر تن می‌کنند و این فصل شکوهمندترین چهره‌اش را به نمایش می‌گذارد. روستای تکه در بخش مرکزی شهرستان نهاوند استان همدان واقع شده است. هم اکنون که در این فصل هزار رنگ هستیم؛ این روستا جلوه‌ای بینظیر به خود گرفته است.
این صحنه زیبا از لنز دوربین شهروندخبرنگار ما دور نماند و فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین سهرابی - همدان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: غروب پاییز ، سوژه خبری ، جاذبه های گردشگری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم شب برات در انابد به روایت تصاویر
شهروندخبرنگار هرمزگان؛
لحظه تماشایی غروب خورشید در ساحل دریای سیریک + عکس
شهروندخبرنگار بوشهر؛
نمایی چشم نواز از غروب بندر گناوه در یک روز پاییزی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر در پرداخت کالابرگ الکترونیکی چالش خانواده‌ها شد
تاخیر در تحویل خودروی شاهین چالش خریداران شد
رنجش اهالی شهر قدس از وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل شهری شهرقدس
ترافیک اتوبان قزوین کرج رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
آلودگی نیروگاه در اتوبان قزوین به کرج معضل رانندگان شد
اهالی شهر جدید مهستان در انتظار فراهم کردن امکانات حمل و نقل عمومی
مشکلات سیستم گرمایشی برخی مدارس انابد از زبان شهروندخبرنگار
نمایی از غروب یک روز پاییزی در روستای تکه + فیلم
آخرین اخبار
نمایی از غروب یک روز پاییزی در روستای تکه + فیلم
مشکلات سیستم گرمایشی برخی مدارس انابد از زبان شهروندخبرنگار
آلودگی نیروگاه در اتوبان قزوین به کرج معضل رانندگان شد
تاخیر در تحویل خودروی شاهین چالش خریداران شد
ترافیک اتوبان قزوین کرج رانندگان را به دردسر انداخت + فیلم
رنجش اهالی شهر قدس از وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل شهری شهرقدس
اهالی شهر جدید مهستان در انتظار فراهم کردن امکانات حمل و نقل عمومی
تاخیر در پرداخت کالابرگ الکترونیکی چالش خانواده‌ها شد
فیلمی از اجرای طرح ویزیت آموزشی در مدارس متوسطه دوم بابل
اختلال در سامانه استعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران دردسرساز شد