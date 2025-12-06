باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در دیدار با اعضای موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی (محاش) از فراگیری نهضت زبان اشاره و خط بریل به عنوان ابزاری در خدمت آگاهی بخشی جامعه، تغییر نگرش و دسترس پذیر شدن جامعه یاد کرد و افزود: در حال حاضر آموزش در این زمینه انجام می گیرد که البته به نسبت نیازی که وجود دارد؛کم است و به توسعه بیشتر نیاز دارد.

وی غربالگری شنوایی و بینایی کودکان را یکی از افتخارآمیزترین فعالیت هایی دانست که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب برای پیشگیری از معلولیت انجام داده است و گفت: وقتی با غربالگری و مداخله به هنگام تعداد زیادی از افراد جامعه از معلولیت نجات می‌یابند، این کار قابل عرضه است و باید به سمت این نوع کارها برویم، همچنین غربالگری سالمندان برای شناسایی و درمان بیماری آب سیاه و آب مروارید در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه نیز ورود کرده ایم.

طرح سلام، بهترین فضای همکاری موسسات مردم نهاد با سازمان بهزیستی را فراهم کرده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: طرح سلام که بهزیستی در محلات دنبال می کند، بهترین فضا برای همکاری با تشکل ها و موسسات مردمی را فراهم کرده است تا موسسات بتوانند همه کارهای تخصصی حوزه خود را در قالب این طرح با ما هماهنگ کنند، همچنین ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی با طرح سلام همکاری می کنند تا بتوانند ضریب فعالیت های خود را در راستای توسعه کمی و کیفی افزایش دهند.

حسینی با اشاره به اینکه برنامه های متعددی برای تبیین مسائل افراد دارای معلولیت در هیأت دولت شکل گرفته است، افزود: آگاهی بخشی به جامعه در زمینه تغییر نگرش ها نسبت به معلولیت برای ما بسیار مهم است و تاکید دارم که جامعه و برنامه ریزان آن باید بدانند که ما نگاهمان به معلولیت، نگاه طرد اجتماعی نیست بلکه نگاه ادغام و ترویج اجتماعی است و اینکه نگاه ما به معلولین نگاه نقص مبنا و نظریه کمبود نیست بلکه نظریه دارایی مبنا است.

وی افزود: همچنین نگاه ما به معلول بر مبنای نظریه امتداد است و بر اساس این نظریه در واقع توانمندی‌ها امتداد می‌یابد و ناتوانی ها با تکنولوژی جایگزین می‌شود. همچنین بر عبارت دسترس پذیری به جای مناسب سازی تاکید می کنیم چون مناسب سازی گویی به معنای مرحمت کردن است و محیطی که مناسب نیست را مناسب می کنیم اما دسترسی یعنی محیط باید دسترس پذیر برای همه باشد و اگر نباشد به آن معنا است که محیط و خیابان و جاده و پارک و فضای شهری معلول هستند.

حسینی همچنین به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: چهل و هشت چرخش تحول آفرین در این سند وجود دارد که یکی از آن چرخش های کلان؛ چرخش از ایزولاسیون به سمت تلفیق و فراگیر سازی است یعنی دانش آموز کم شنوا و نابینا و معلول جسمی- حرکتی با دانش آموز عادی و دانش آموز تیزهوشان در یک مدرسه و به صورت ترکیبی در کنار هم درس بخوانند که البته در شرایط امروز و امکانات جامعه ما این کار شدنی نیست و بهتر است فعلا مدارس این گروه ها از هم تفکیک شده باشند و زمانی می‌توان کار خوبی باید انجام داد که بستر آن فراهم باشد.

منبع: سازمان بهزیستی