رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: اعتبارات و تسهیلات شغلی بهزیستی می‌تواند از طریق موسسات حمایتی در اختیار افراد دارای معلولیت شنوایی قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجواد حسینی در دیدار با اعضای موسسه حمایت از افراد با افت شنوایی (محاش) از فراگیری نهضت زبان اشاره و خط بریل به عنوان ابزاری در خدمت آگاهی بخشی جامعه، تغییر نگرش و دسترس پذیر شدن جامعه یاد کرد و افزود: در حال حاضر آموزش در این زمینه انجام می گیرد که البته به نسبت نیازی که وجود دارد؛کم است و به توسعه بیشتر نیاز دارد.

وی غربالگری شنوایی و بینایی کودکان را یکی از افتخارآمیزترین فعالیت هایی دانست که جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب برای پیشگیری از معلولیت انجام داده است و گفت: وقتی با غربالگری و مداخله به هنگام تعداد زیادی از افراد جامعه از معلولیت نجات می‌یابند، این کار قابل عرضه است و باید به سمت این نوع کارها برویم، همچنین غربالگری سالمندان برای شناسایی و درمان بیماری آب سیاه و آب مروارید در دستور کار ما قرار دارد و در این زمینه نیز ورود کرده ایم.

طرح سلام، بهترین فضای همکاری موسسات مردم نهاد با سازمان بهزیستی را فراهم کرده است

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد: طرح سلام که بهزیستی در محلات دنبال می کند، بهترین فضا برای همکاری با تشکل ها و موسسات مردمی را فراهم کرده است تا موسسات بتوانند همه کارهای تخصصی حوزه خود را در قالب این طرح با ما هماهنگ کنند، همچنین ۲۵۰۰ مرکز مثبت زندگی با طرح سلام همکاری می کنند تا بتوانند ضریب فعالیت های خود را در راستای توسعه کمی و کیفی افزایش دهند.

حسینی با اشاره به اینکه برنامه های متعددی برای تبیین مسائل افراد دارای معلولیت در هیأت دولت شکل گرفته است، افزود: آگاهی بخشی به جامعه در زمینه تغییر نگرش ها نسبت به معلولیت برای ما بسیار مهم است و تاکید دارم که جامعه و برنامه ریزان آن باید بدانند که ما نگاهمان به معلولیت، نگاه طرد اجتماعی نیست بلکه نگاه ادغام و ترویج اجتماعی است و اینکه نگاه ما به معلولین نگاه نقص مبنا و نظریه کمبود نیست بلکه نظریه دارایی مبنا است.

وی افزود: همچنین نگاه ما به معلول بر مبنای نظریه امتداد است و بر اساس این نظریه در واقع توانمندی‌ها امتداد می‌یابد و ناتوانی ها با تکنولوژی جایگزین می‌شود. همچنین بر عبارت دسترس پذیری به جای مناسب سازی تاکید می کنیم چون مناسب سازی گویی به معنای مرحمت کردن است و محیطی که مناسب نیست را مناسب می کنیم اما دسترسی یعنی محیط باید دسترس پذیر برای همه باشد و اگر نباشد به آن معنا است که محیط و خیابان و جاده و پارک و فضای شهری معلول هستند.

حسینی همچنین به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: چهل و هشت چرخش تحول آفرین در این سند وجود دارد که یکی از آن چرخش های کلان؛ چرخش از ایزولاسیون به سمت تلفیق و فراگیر سازی است یعنی دانش آموز کم شنوا و نابینا و معلول جسمی- حرکتی با دانش آموز عادی و دانش آموز تیزهوشان در یک مدرسه و به صورت ترکیبی در کنار هم درس بخوانند که البته در شرایط امروز و امکانات جامعه ما این کار شدنی نیست و بهتر است فعلا مدارس این گروه ها از هم تفکیک شده باشند و زمانی می‌توان کار خوبی باید انجام داد که بستر آن فراهم باشد.

منبع: سازمان بهزیستی

برچسب ها: بهزیستی ، مشکلات شنوایی
خبرهای مرتبط
میزان متقاضیان فرزندخواندگی به تعداد فرزندانی که در بهزیستی است ۲۰ برابر است + فیلم
برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان؛ جذب بیش از چهار هزار نفر در دستگاه‌های دولتی
متقاضیان فرزندخواندگی ۲۰ برابر فرزندان بهزیستی است/پرداخت مستمری به مددجویان بر اساس دهک اقتصادی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پاسخی به مطلب یک نماینده مجلس درباره پرونده پیچیده نگین غرب
پلیس آگاهی تهران استخدام می‌کند
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
خودکشی میترا عباسی در زندان وکیل آباد صحت ندارد
کشف بیش از ۳۷ هزار تن نهاده احتکاری از ۶ شرکت متخلف
پلتفرم‌ها حق بیمه راننده را پرداخت کنند تا افزایش قیمت ایجاد نشود
اجرای طرح زوج  و فرد تا پایان روز یکشنبه از درب منازل ادامه دارد
آخرین اخبار
ورود ۳۰۰ هزار پرونده در یکسال گذشته/ ۸۰۰ مورد استنکاف مدیران گزارش شده است
پرداخت خسارات اثاثیه منازل آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه به کجا رسید؟
کشف بیش از ۳۷ هزار تن نهاده احتکاری از ۶ شرکت متخلف
خودکشی میترا عباسی در زندان وکیل آباد صحت ندارد
یک ایرانی محبوس در زندان‌های ژاپن به کشور انتقال داده شد
بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی پرداخت شد
پلیس آگاهی تهران استخدام می‌کند
تحقق ساخت ۱۵ بازار جدید در محله‌های پایتخت توسط سازمان میادین
پاسخی به مطلب یک نماینده مجلس درباره پرونده پیچیده نگین غرب
آغاز جشنواره تولیدات موبایلی هفت‌آسمان؛ هفت‌حوض در منطقه ۸
تلاش و دغدغه دستگاه قضایی تحقق عدالت است
حضور میدانی محیط‌بانان؛ سپر حفاظتی حیات وحش در سال خشک کشور
گرد و غبار و تغییر اقلیم، محور‌های سخنرانی‌های ایران در اجلاس مجمع محیط زیست
زنان ۷ سال کمتر از مردان سابقه «بیمه‌پردازی» دارند
موازی‌کاری در مدیریت حریم فقط هزینه‌تراشی است
تولید متروباس‌ها از هفته گذشته آغاز شده است/ ورود اولین محموله اتوبوس‌های بی. آر. تی تا ۱۰ روز آینده
از مرداد ۱۴۰۵ ماهیانه ۲ رام قطار وارد خطوط خواهد شد/ امضای تفاهم‌نامه برای خط ۱۱ مترو
سامانه ارتباط مردمی ۱۵۱۰ ثبت احوال راه‌اندازی شد/ رونمایی از سند راهبردی سازمان
خسارات نیمی از خودرو‌های آسیب‌دیده از جنگ پرداخت شده است
ممانعت مرزبانان از خروج ۱۶ تن پیاز قاچاق
پلیس راهور: رانندگی با موتورسیکلت‌برقی هم با گواهینامه مجاز است
پلیس فتا از انهدام شبکه گسترده کلاهبرداران تلگرامی خبر داد
برگزاری جشنواره شفافیت و سلامت اداری/ عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه کشور بررسی شد
جعل عنوان پلیس با لباس و بی‌سیم/ اخاذی از ۷ زن در پایتخت
جزئیات گروه‌های قیمتی برای ثبت نام قطعی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۵
ضرورت بازنگری در مدیریت پسماند پزشکی تهران
پلتفرم‌ها حق بیمه راننده را پرداخت کنند تا افزایش قیمت ایجاد نشود
اجرای طرح زوج  و فرد تا پایان روز یکشنبه از درب منازل ادامه دارد
تداوم هوای ناسالم تهران برای گروه‌های حساس
اجرای طرح زوج و فرد شنبه و یکشنبه از درب منازل