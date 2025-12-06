رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد روز دوشنبه به لندن می‌رود تا همراه با زلنسکی و رهبران اروپایی درباره وضعیت اوکراین و مذاکرات آتش‌بس گفت‌و‌گو کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد که روز دوشنبه برای دیدار با همتای اوکراینی خود، «ولودیمیر زلنسکی» و همچنین سران انگلیس و آلمان، به لندن سفر خواهد کرد تا در مورد وضعیت اوکراین و مذاکرات جاری با میانجیگری آمریکا گفت‌و‌گو کند.

مکرون در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: «اوکراین می‌تواند روی حمایت بی‌دریغ ما حساب کند. همه تلاش‌هایی که ما به عنوان بخشی از ائتلاف مشتاقان انجام داده‌ایم برای همین است».

وی افزود: «ما این تلاش‌ها را در کنار آمریکایی‌ها برای ارائه ضمانت‌های امنیتی به اوکراین ادامه خواهیم داد. ضمانت‌هایی که بدون آن هیچ صلح قوی و پایداری نمی‌تواند وجود داشته باشد. زیرا علاوه بر اوکراین، بحث امنیت کل اروپا نیز مطرح است».

پیش از این، مشاوران دونالد ترامپ به همراه مقامات اوکراینی اعلام کردند که پس از پیشرفت در دستیابی به توافق بر سر چارچوب امنیتی برای اوکراین، روز شنبه مجددا با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بیانیه استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا، جرد کوشنر، داماد ترامپ و همچنین رستم عمروف و آندری هنتوف، مذاکره‌کنندگان اوکراینی پس از دومین روز ملاقات آنها در فلوریدا در روز جمعه منتشر شد.

منبع: رویترز

