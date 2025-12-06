باشگاه خبرنگاران جوان _ سیدرضا صالحی امیری شنبه شب در جریان سفر یک روزه به استان مرکزی در نشست شورای اداری این استان در اراک، با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و شهدای جنگ ۱۲روزه، گفت: تمدن ایرانی ریشهدارترین تمدن منطقه و یکی از بزرگترین پشتوانههای فرهنگی جهان اسلام است و امروز پاسداشت این میراث وظیفهای ملی، انقلابی و تاریخی است.
وی بیان کرد: همه ما مدیون خون شهیدان انقلاب، دفاع مقدس و شهدای مقاومت در جنگ ۱۲روزه هستیم و شهدا با گذشتن از جان خود، شرافت، فضیلت و انسانیت را برای ایران اسلامی حفظ کردند و امنیت و اقتدار امروز کشور مرهون اخلاص و ایمان آنان است.
وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که حامل پیام سلام رئیسجمهور به مردم استان مرکزی و مدیران استان بود، افزود: مردم بافرهنگ، نجیب و مهماننواز استان مرکزی، بخشی مهم از هویت تاریخی و فرهنگی ایراناند و میراث آنان در طول تاریخ نمونهای روشن از عظمت تمدن ایرانی و اسلامی است.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به اقدامات تازه دولت در حوزه دریا گفت: تاکنون تنها گامهای ابتدایی در این مسیر برداشته شده بود اما امروز حرکت جدی و منسجم به سمت توسعه گردشگری دریایی آغاز شده است.
وی اظهار کرد: خوشبختانه امروز در مسیری قرار داریم که یک برنامه منسجم در حوزه دریا شکل گرفته است و به تعبیری، تاکنون تنها «پایمان را به دریا گذاشته بودیم» اما اکنون «روی به دریا کردهایم» و این تغییر نگاه، آغازگر فصل تازهای در بهرهبرداری از ظرفیتهای دریایی کشور خواهد بود.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین از راهاندازی حرکت روزانه کشتیها از بندر چابهار خبر داد و گفت: این اقدام بهعنوان یکی از گامهای عملی در توسعه گردشگری دریایی، زمینهساز ارتباط گستردهتر با کشورهای منطقه خواهد شد.
صالحی امیری افزود: در توافقی با وزیر گردشگری عمان مقرر شد تعداد زیادی کشتی کروز به مقصد ایران اعزام شود تا بنادر کشور بتوانند در حوزه خلیج فارس گردشگری دریایی فعال و گستردهای را تجربه کنند.
وی تأکید کرد: با این توافق و برنامههای در دست اجرا، بنادر ایران از شمال تا جنوب به کانونهای مهم گردشگری دریایی تبدیل خواهند شد و این امر نه تنها به رونق اقتصادی و جذب سرمایهگذاری کمک میکند بلکه زمینهساز معرفی بهتر فرهنگ و میراث ایران به گردشگران خارجی خواهد بود.
