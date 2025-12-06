تیم فوتبال آرسنال با دریافت گل در آخرین دقیقه بازی در خانه استون ویلا شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال انگلیس تیم‌های فوتبال استون ویلا و آرسنال در ورزشگاه ویلاپارک به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان شاگردان میکل آرتتا با نتیجه دو بر یک مقابل میزبانشان شکست خوردند.

در این دیدار متی کش و امیلیانو بوندیا به ترتیب در دقایق ۳۶ و ۵+۹۰ برای استون ویلا و لئاندرو تروسار در دقیقه ۵۲ برای آرسنال گلزنی کردند.

آرسنال با این نتیجه ۳۳ امتیازی باقی ماند و استون ویلا به امتیاز ۳۰ رسید. باید منتظر دیدار تیم‌های فوتبال منچسترسیتی و ساندرلند باقی ماند و دید که شاگردان گواردیولا با ۲۸ امتیاز چه نتیجه‌ای را رقم می‌زنند. آیا همشهری‌ها از لغزش توپچی‌های لندن برای کاستن فاصله و نزدیک‌تر شدن به صدر جدول بهره می‌گیرند؟

