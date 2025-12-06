باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیاییان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: فردا سامانه بارشی جدید وارد کشور شده که این سامانه ابتدا استان‌های شمال غرب شامل آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام و اردبیل را تحت تاثیر قرار می دهد و از روز دوشنبه بارش‌ها در آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، بخش غربی لرستان، قزوین، شمال البرز، شمال تهران، ارتفاعات گیلان و شمال خوزستان ادامه می یابد.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه ۱۸ آذر همه نقاط استان‌های لرستان و ایلام را در بر می‌گیرد و پیش بینی می شود ارتفاعات چهارمحال و بختیاری، شمال کهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان نیز تحت تاثیر این بارش ها بارش ها باشد و حتی ارتفاعات مسیر این سامانه در استان‌های البرز و مازندران نیز بارش باران را تجربه کند.

وی توضیح داد: روز چهارشنبه بارش‌ها در همه این استان‌ها تداوم خواهد داشت و علاوه بر آن بارش‌ها به کل استان خوزستان و کل استان البرز گسترانده شده و غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال بوشهر، جزایر استان بوشهر و استان مرکزی تحت تاثیر بارش‌ها قرار خواهد گرفت.

ضیائیان با بیان اینکه این بارش‌ها در روز چهارشنبه در ارتفاعات استان تهران شدیدتر خواهد شد، اضافه‌کرد: روز پنجشنبه در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، شمال تهران و البرز بارش خواهیم داشت.

وی اظهار داشت: در این ایام در استان تهران، عمده بارش‌ها در ارتفاعات شمال استان خواهد بود اما در پایتخت برای روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه احتمال بارش وجود دارد و روز سه‌شنبه احتمال آن کمتر خواهد شد اما چهارشنبه مجدد شاهد بارش خواهیم بود.

این مسئول در سازمان هواشناسی ضمن بیان اینکه با فعال شدن این سامانه بارشی در آسمان کشور بارندگی‌های بسیار مناسبی در همه استان‌های یاد شده خواهیم داشت، افزود: این نخستین سامانه بارشی خوب است که از ابتدای سال آبی در کشور تجربه می‌شود و باید تمیدات ویژه‌ای به ویژه برای پاکسازی کانال‌ها، دهانه پل‌ها و آبراههه‌ها داشته باشیم تا از سیلاب‌ها و آبگرفتگی‌های احتمالی به‌خصوص در مناطق گرمسیر جلوگیری شود.

رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی خاطرنشان‌کرد: در مناطق سردسیر نیز بارش‌ها در ارتفاعات و گردنه‌ها به صورت برف خواهد بود و بر این اساس مدیریت سفر از سوی هموطنان و تجهیز خودروها به لوازم زمستانی با توجه به احتمال لغزندگی جاده‌ها ضروری است.