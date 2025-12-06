مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در حضور ۷۵ دقیقه‌ای خود در ترکیب تیم المپیاکوس نتوانست برای تیمش گلزنی کند و تعویض شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال سوپرلیگ یونان، شنبه شب تیم فوتبال المپیاکوس که صدرنشین این مسابقات است به مصاف تیم «سرته» رفت و با برتری ۳ بر صفر برابر این تیم جایگاهش را در صدر جدول مستحکم کرد.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی این تیم از ابتدا در ترکیب تیمش قرار گرفت و تا دقیقه ۷۵ نیز در زمین حضور داشت، اما نتوانست سهمی در گلزنی این تیم داشته باشد. ایوب الکعبی زوج طارمی در خط حمله در نیمه اول دو گل برتر تیمش به ثمر رساند و گابریل استرفتزا زننده سومین گل تیم المپیاکوس بود.

تیم فوتبال المپیاکوس با این پیروزی ۳۴ امتیازی شد و به صدرنشینی خود ادامه داد.

منبع: مهر

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
