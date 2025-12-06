باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی - برنامه «مطالبه آزاد دانشجویی در حیطه نظام سلامت» با حضور محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور، نماینده نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی تهران و هادی قاسمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، در تالار ابن‌سینا دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد.

رئیس‌زاده: دانشجو نباید پادوی جریان‌ها شود؛ مطالبه‌گری ذات جنبش دانشجویی است

محمد رئیس‌زاده در این مراسم با تشریح ماهیت تاریخی جنبش دانشجویی، اظهار کرد: «سرمنشأ جنبش دانشجویی ریشه در مخالفت با استکبار و دفاع از استقلال کشور دارد و هر جنبش یا گروهی که از این مسیر فاصله بگیرد، برخلاف ذات جنبش دانشجویی حرکت کرده و سرانجامی نخواهد داشت.»

او با تأکید بر ضرورت استقلال رأی دانشجویان افزود: «در مسیر دانشجویی خود پادوی کسی نشوید و کارمند دانشگاه نباشید. دانشجو باید مطالبه‌گر باشد.»

رئیس‌زاده ایجاد فضای فرهنگی در دانشگاه را وظیفه مدیریت دانشگاه دانست و تأکید کرد «وظیفه امروز دانشجو در این است که حوزه حکمرانی را بشناسد و نیاز‌های آینده کشور را رصد کند.»

او همچنین خطاب به دانشجویان گفت: «در این دوره فشرده دانشجویی خودتان را آماده کنید و شانه‌های خود را برای به دوش کشیدن بار تمدن نوین اسلامی قوی کنید؛ میراث‌دار ابن‌سینا، علی‌ابن‌عباس اهوازی، دکتر قریب و دکتر مسلم بهادری باشید.»

بی‌تفاوتی دانشجویان، خطرناک‌ترین آسیب دانشگاه

در ادامه برنامه، هادی قاسمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، با اشاره به شرایط سیاسی ماه‌های اخیر گفت: «اکنون چند ماه از حمله رژیم صهیونیستی گذشته و ۱۶ آذر امسال از این نظر برای ما متفاوت است، چراکه شاهد حمله دشمن به کشورمان بوده‌ایم.»

قاسمی افزود: «بعد از جنگ ۱۲ روزه نمی‌توان گفت که نمی‌خواهیم سیاسی باشیم یا در این مسائل ورود نکنیم. اتفاقاً امروز زمان حرف زدن، حتی حرف سیاسی زدن است. باید پرسید چرا در میانه تعاملات و مذاکرات سیاسی هدفمند، به یک کشور حمله می‌شود.»

او با اشاره به تنوع دیدگاه‌ها در فضای دانشگاهی اظهار کرد: «بخشی از دانشجویان موافق و بخشی مخالف‌اند، اما گروهی نسبت به مسائل هیچ موضعی ندارند. موافق یا مخالف بودن ارزشمند است، اما بی‌تفاوت بودن پذیرفتنی نیست.»

قاسمی دانشجوی بی‌تفاوت را «خطرناک‌ترین عنصر در دانشگاه» توصیف کرد و گفت: «اگر امروز ۱۶ آذر را گرامی می‌داریم، برای آن است که نسبت به این روز و پیام آن بی‌تفاوت نباشیم؛ اهمیت ۱۶ آذر در همین نکته نهفته است.»