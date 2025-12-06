باشگاه خبرنگاران جوان _ براساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشوروابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه ساعت ۲۰ و ۱۶ دقیقه و ۲۷ ثانیه و در عمق ۹ کیلومتری زمین رخ داده است.

براساس این گزارش، مختصات جغرافیایی این زمین لرزه ۳۶.۹۵۵ درجه عرض شمالی و ۵۸.۰۵۸ درجه طول شرقی بوده می‌باشد.

هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است.

صفی‌آباد، شهری در بخش مرکزی شهرستان بام و صفی‌آباد در استان خراسان شمالی ایران است.

این شهرستان با مساحتی نزدیک به هزار و ۷۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی حدود ۲۲ هزار نفر، دارای ۲ بخش، چهار دهستان و یک شهر است.

استان خراسان شمالی از دیدگاه لرزه زمین ساختی در زون کپه داغ قرار دارد که در این زون گسل های فعال و مهمی وجود دارد، این گسل ها برخی مواقع با حرکاتی که انجام می دهند موجب وقوع زمین لرزه های مخرب می شوند.

مهم ترین گسل های خراسان شمالی گسل اسفراین است که این گسل با درازای حدود ۱۷۰ کیلومتر و راستای شمال باختری- جنوب خاوری واقع شده که از حاشیه شمال خاوری شهر اسفراین گذر می کند. گسل باغان- گرماب نیز گسلی است با درازای ۵۵ تا۵۰ کیلومتر و راستای شمال، شمال باختری – جنوب، جنوب خاوری واقع است.

