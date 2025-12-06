باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اعلام زمان و مکان برگزاری بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب پس از مشخص شدن قرعه ۴۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک مشخص شد.

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده زیر به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

۲۶ خرداد ۱۴۰۵: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

۳۱ خرداد ۱۴۰۵: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

۶ تیر ۱۴۰۵: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه بی سی سیاتل آمریکا

منبع: فدراسیون فوتبال