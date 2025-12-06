زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اعلام زمان و مکان برگزاری بازی‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امشب پس از مشخص شدن قرعه ۴۸ تیم حاضر در این رقابت‌ها به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک مشخص شد.

تیم ملی ایران که در گروه G با بلژیک، مصر و نیوزیلند بازی می‌کند طبق برنامه زمان‌بندی شده زیر به مصاف رقیبان خود خواهد رفت:

۲۶ خرداد ۱۴۰۵: ایران - نیوزیلند؛ ساعت ۰۴:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

۳۱ خرداد ۱۴۰۵: ایران - بلژیک؛ ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران؛ ورزشگاه سوفی لس‌آنجلس آمریکا

۶ تیر ۱۴۰۵: ایران - مصر؛ ساعت ۰۶:۳۰ صبح به وقت تهران؛ ورزشگاه بی سی سیاتل آمریکا

منبع: فدراسیون فوتبال 

برچسب ها: جام جهانی فوتبال ، تیم ملی فوتبال
خبرهای مرتبط
اولین گل تاریخ جام جهانی فوتبال
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
تاج: با تیم‌های آمریکایی و آفریقایی بازی می‌کنیم؛ قلعه‌نویی سرمربی ما در جام جهانی است
نبی: فیفا با کسی شوخی ندارد/ تیم ملی با خیال راحت در جام جهانی شرکت می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم تکواندو ایران قهرمان امید‌های جهان شد
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
دیدار استقلال و ملوان در شهرقدس برگزار می‌شود
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
محکومیت دو باشگاه لیگ برتری فوتبال در کمیته وضعیت
تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ استارت ۳ نماینده ایران با برد
آخرین اخبار
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
مجید افلاکی بهترین مربی دنیا شد/ زندی فنی‌ترین تکواندوکار
شکست باورنکردنی آرسنال در خانه استون ویلا
دومین شکست دختران هندبال در پرزیدنت‌کاپ قهرمانی جهان
عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان شد
تیم تکواندو ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دیدار استقلال و ملوان در شهرقدس برگزار می‌شود
تیم ملی تکواندوی مردان ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
پرسپولیس - پیکان در ورزشگاه دستگردی
محکومیت دو باشگاه لیگ برتری فوتبال در کمیته وضعیت
دعوت از ۱۹ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ استارت ۳ نماینده ایران با برد
تقویم ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی