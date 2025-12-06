مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز شهرستان کهگیلویه، ۲ نفر از نیروهای شرکت گاز دچار سوختگی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز در خیابان امام خمینی شمالی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، ۲ نفر از نیروهای شرکت گاز دچار سوختگی شدند و با وضعیت پایدار به اورژانس منتقل شدند.

وی اظهار کرد: این ۲ بیمار که ۳۳ و ۴۷ سال سن دارند، دچار سوختگی در ناحیه بالاتنه شده‌اند. وی با بیان اینکه درصد سوختگی یکی از مصدومان ۵۵ و دیگری ۶۰ درصد گزارش شده است که این میزان سوختگی در درجه ۲ طبقه‌بندی می‌شود و درگیری در نواحی بالاتنه بوده است. ۲ مصدوم از کارکنان شرکت گاز کهگیلویه بنام های آقایان عبدی پور و فتحی بوده که دچار سوختگی و موج انفجار شده و هم اکنون در اورژانس دهدشت بستری شده اند. ایرنا