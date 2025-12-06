مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز شهرستان کهگیلویه، ۲ نفر از نیروهای شرکت گاز دچار سوختگی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: بر اثر انفجار خط لوله انتقال گاز در خیابان امام خمینی شمالی دهدشت مرکز شهرستان کهگیلویه، ۲ نفر از نیروهای شرکت گاز دچار سوختگی شدند و با وضعیت پایدار به اورژانس منتقل شدند.

وی اظهار کرد: این ۲ بیمار که ۳۳ و ۴۷ سال سن دارند، دچار سوختگی در ناحیه بالاتنه شده‌اند.

وی با بیان اینکه درصد سوختگی یکی از مصدومان ۵۵ و دیگری ۶۰ درصد گزارش شده است که این میزان سوختگی در درجه ۲ طبقه‌بندی می‌شود و درگیری در نواحی بالاتنه بوده است.

۲ مصدوم از کارکنان شرکت گاز کهگیلویه بنام های آقایان عبدی پور و فتحی بوده که دچار سوختگی و موج انفجار شده و هم اکنون در اورژانس دهدشت بستری شده اند.

ایرنا

برچسب ها: انفجار ، لوله گاز اصلی
خبرهای مرتبط
با حضور استاندار؛
آخرین روند انتقال دکل میدان گازی مختار یاسوج بررسی شد
پاسخ ایران به اسرائیل موفقیت راهبردی بزرگ بود
انفجار دستگاه دمنده مهار آتش و مصدومیت یک جنگلبان در گچساران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انفجار خط لوله گاز در مرکز شهرستان کهگیلویه؛ ۲ نفر مجروح شدند
آخرین اخبار
انفجار خط لوله گاز در مرکز شهرستان کهگیلویه؛ ۲ نفر مجروح شدند