باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - طبیعت، لباس تابستانی خود را کنار می‌گذارد و ردای زرین و ارغوانی پاییز را با شوق بر تن می‌کند. هر برگ درخت، در این دگرگونی باشکوه، رنگی تازه و منحصر‌به‌فرد به خود می‌گیرد؛ از زردِ آفتاب‌خورده و لطیف گرفته تا نارنجیِ شعله‌وارِ پرهیجان و سرخِ عمیقی که به جادویی‌ترین شکل ممکن چشم‌ها را می‌رباید.

در این فصل، جنگل‌ها نه تنها جان تازه‌ای می‌یابند، بلکه به مکانی برای آرامش دل‌ها و تماشای تغییر‌های شگفت‌انگیز طبیعت بدل می‌شوند. نسیم خنک پاییزی، که از لابه‌لای شاخه‌ها می‌گذرد، عطر خاکِ باران‌خورده و برگ‌های نم‌خورده را با خود حمل می‌کند و آن را در سراسر دشت‌ها و دره‌ها می‌پراکند. این رایحه خوشایند، یادآور خاطراتی دور و نزدیک است؛ خاطراتی از قدم‌زدن در جاده‌های خاکی، گوش سپردن به صدای خش‌خش برگ‌ها و تماشای آسمانی که هر روز هزار چهره تازه از زیبایی پاییز را پیش چشم می‌آورد.

زیبایی پاییز در لرستان نه فقط با چشم دیده می‌شود، بلکه با تمام وجود لمس و احساس می‌گردد؛ در سرمای ملایم صبحگاهی، در نور طلایی عصر‌های کوتاه، در صدای رود‌هایی که با برگ‌های رنگین هم‌نوا می‌شوند، و در آرامشی که همه‌جا گسترده است. پاییز در این سرزمین، فصلی نیست که تنها بگذرد؛ تجربه‌ای است که روح را تازه می‌کند و دل را به دنیای شگفتی‌های بی‌پایان طبیعت نزدیک‌تر می‌سازد.