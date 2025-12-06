باشگاه خبرنگاران جوان - بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهشهای مجلس در مراسم افتتاحیه دوره آموزشی «شبیه سازی مبتنی بر بازیهای جدی؛ قانون گذاری و خط مشی گذاری عمومی»، گفت: ما در فضای حکمرانی و قانون گذاری خیلی از وقتها با اطلاعات و دادههای ناقص مواجه هستیم.
وی ادامه داد: خیلی وقتها، تحلیلهای بخشی در اختیار تصمیمگیران و حکمرانان قرار میگیرد. خیلی وقتها هم فشارها و لابیهای سیاسی کوتاه مدت باعث تصمیم گیریها میشود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه اینها مشکلاتی است که نظام قانونگذاری و حکمرانی در همه کشورها و از جمله کشور ما با آن مواجه است، گفت: مجموعه همه شواهد و اطلاعات۷۰ درصد تصمیم گیری را شکل میدهند و ۳۰ درصد باقی مانده به تصمیم و شجاعت حکمران مرتبط است که جسارت تصمیم گیری و ریسک پذیری داشته باشد.
وی افزود: فرق یک پژوهشگر حکمرانی با یک سیاستمدار دقیقا در همین جسارت تصمیم گیری است. حکمرانی نوین به این سمت حرکت میکند تا جایی که ممکن است تصمیم گیریهای شهودی و مرتبط با فرد کاهش پیدا کرده و تصمیم گیریها مبتنی بر شواهد و دادهها صورت گیرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد: اگر اطلاعات و دادههای ما به تصمیم گیری نهایی منجر نمیشود، ابزارها و سازوکارهای جدید کمک میکنند تا به تصمیم برسیم. شبیه سازیها در عرصه حکمرانی از جمله همین ابزارها است. این ابزارها به حکمران کمک میکند تا تصمیم گری ها، اتکا و پشتوانه قوی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در مجلس هم آقای دکتر قالیباف تاکید بر مجلس هوشمند به جای مجلس سنتی و مردمی سازی و هوشمندسازی دارد، گفت: رویداد شبیه سازی حرکت در همین مسیر است. این فضا، یک فضای امن است تا ما هزینهها و پیامدهای تصمیمهای خود را قبل از مرحله اجرا ببینیم.
نگاهداری تصریح کرد: در این بازها، همه ذی نفعان حضور پیدا میکنند تا تعارض منافع ها، چالشها و پیامدهای تصمیمها مشخص شود. قانونی که در مرحله بازی شکست بخورد بهتر از قانونی است که در مرحله اجرا شکست بخورد. ما در حال نهادینه کردن و ترویج این شبیه سازیها هستیم تا به مرور به یکی از ابزارهای تصمیم سازی در مجلس تبدیل شود.
شبیه سازی حلقه واسط بین متن قانون و رفتار شهروندان است
وی افزود: در حقیقت شبیه سازی یک حلقه واسط بین متن قانون و رفتار شهروندان است. در رشتههای دیگر مثل پزشکی هم همین فرایند طی میشود. یعنی تحقیقات اول بر روی حیوانات آزمایش میشود و بعد وارد حوزه انسانی میشود. در حوزه قانون گذاری هم یک قانون باید قبل از اجرایی شدن با این شبیه سازها محک بخورد.
نگاهداری بیان داشت: این ابزارها باید کم کم جایگزین ابزارهای سنتی مثل گزارشهای متنی و چانه زنیهای سنتی و غیر کارشناسی شود. این ابزارها با نسل جدید که در حال وارد شدن به فرایندهای حکمرانی هم هستند سازگار است. نسل جدید نسل دیجیتال و هوش مصنوعی است و حکمرانی هم باید خود را با این ابزارها بروز کند. این ابزارها با زیست جهان جوانان ما متناسب است. جوانان ما دوست دارند فعال و کنشگر باشند نه صرفا یک ناضر بیرونی و صرف.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، با بیان اینکه این شبیه سازیها دارای اثرات مثبت مختلفی است، گفت: این شبیه سازیها به ما این امکان را میدهند که آزمایش پیشینی نتایج تصمیمات خودمان را در یک آزمایشگاه امن به محک آزمون و خطا بگذاریم.
وی ادامه داد: اثر دوم هم اینکه عوارض تصمیمات خود را تشخیص بدهیم و بفهمیم که مردم به این تصمیمات چه واکنشی نشان میدهند. حکمرانی از پیچیدهترین علوم است. دوران حکمرانی ساده تمام شده است. هر موضوعی که شما ورود کنید ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، تصریح کرد: فایده سوم، تولید دادهها و شواهد بیشتر برای نظام قانونگذاری است. این آزمایشگاهها جنبههای یادگیری هم دارد. از طریق این شواهد باید بتوانیم یادگیری بیشتر و مهارت بیشتر برای حکمرانان و جوانان علاقهمند به حضور در عرصه حکمرانی ایجاد کنیم.
وی گفت: فایده چهارم هم این است که ما شهروندان و جوانان خود را درگیر تصمیم گیریها میکنیم. فایده بعدی این است که تعارض منافعها در این شبیه سازیها کشف میشود و میتوان برای آن تدبیر کرد.
نگاهداری بیان داشت: شبیه سازی فقط منحصر به قبل از اجرایی شدن یک قانون نیست بلکه بعد از اجرا هم برای ارزیابی نتایج و بهبود قانون باید با دادههای به دست آمده شبیه سازی انجام شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس خطاب به شرکت کنندگان در این رویداد، خاطرنشان کرد: بازیها انتخاب حاشیهای و فوق برنامهای نیست بلکه از ابزارهای اصلی حکمرانی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بازار بازیهای رقومی اشاره کرد و گفت: در ایران این بازیها ۷۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارند و مشارکت ۵۵ درصد جوانان در استفاده از این بازیها را شاهد هستیم. در دنیا هم پیش بینی شده تا سال ۲۰۲۸ بازار این بازیها به ۱۴۹ میلیارد دلار برسد.
نگاهداری از این تحولات به عنوان تغییر پارادایم در عرصه حکمرانی نام برد و اضافه کرد: یکی از دغدغههای ما مردم سالاری دینی است. با این برنامه از مکانیسم فناوریهای جدید برای مردم سالاری و مشارکت دادن مردم استفاده میکنیم.
وی در بخش پایانی سخنان خود به این موضوع پرداخت که چرا مرکز پژوهشها این رویداد را برگزار میکند؟ او در پاسخ گفت: تولید این بازیها مبتنی بر شرایط بومی و نظام ارزشی کشور یکی از دغدغهها است. جنس اعتماد، تعارض منافع و مسائلی از این دست متفاوت از جوامع دیگر در جامعه ما است. از سوی دیگر ما دغدغه داریم این بازیها را به سمت مسائل جدی جامعه سوق دهیم.
نگاهداری افزود: آموزشهای استفاده از ابزارهای نوین شبیه سازی هم در این دورهها ترویج داده میشود. همچنین تربیت نیروی انسانی متخصص و جوانان هم از دیگر دغدغههای ما است که این افراد به مرور وارد فضای حکمرانی کشور شوند.
او در پایان به دو صفت مهم و اساسی اشاره کرد که در حکمرانان باید باشد و گفت: فضلیت و شرافت دو مولفه اساسی حضور در عرصه حکمرانی است. با فضیلت تصمیم درست میگیریم و با شرافت بر روی تصمیم درست پافشاری میکنیم و بر آن تصمیم عمل میکنیم.
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی