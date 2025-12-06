بارسلونا با یک پیروزی قاطع در خانه رئال بتیس جایگاه خود را در صدر جدول لالیگا مستحکم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال بتیس از چارچوب هفته‌ی پانزدهم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که بارسا در یک بازی جذاب با نتیجه ۵-۳ پیروز شد.

فران تورس توانست در کمتر از دو دقیقه نتیجه را برگرداند و گل آنتونی در دقیقه ششم را به حاشیه ببرد. این مهاجم که در این بازی به‌جای لواندوفسکی در ترکیب اصلی قرار گرفت، از دو فرصت نخست خود در دو دقیقه بهترین استفاده را کرد و هر دو را تبدیل به گل کرد. تورس در دقیقه ۴۰ و پس از گل بردغجی توانست هت تریکش را کامل کند و گل چهارم بارسا را هم بزند.

خطای هند مارک بارترا، بازیکن سابق بارسلونا باعث شد شاگردان هانسی فلیک در دقیقه ۵۹ صاحب یک ضربه پنالتی شوند. این پنالتی با دخالت کمک داوران ویدیویی اعطا شد و لامین یامال به راحتی آن را به گل تبدیل کرد.

بتیس در دقایق پایانی ۲ بار دیگر توسط یورنته و ارناندس به گل رسید تا ضعف‌های دفاعی بلوگرانا بار دیگر نمایان شود. با این حال ادامه حملات ۲ تیم در واپسین دقایق مسابقه حاصلی در پی نداشت و بازی با همان نتیجه ۵ بر ۳ به پایان رسید.

بارسا با این برد ۴۰ امتیازی شد و همچنان صدرنشین است و بتیس در رتبه پنجم جای دارد.