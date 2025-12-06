بارسلونا با یک پیروزی قاطع در خانه رئال بتیس جایگاه خود را در صدر جدول لالیگا مستحکم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال بارسلونا و رئال بتیس از چارچوب هفته‌ی پانزدهم رقابت‌های فصل ۲۶-۲۰۲۵ لالیگای اسپانیا به مصاف هم رفتند که بارسا در یک بازی جذاب با نتیجه ۵-۳ پیروز شد.

فران تورس توانست در کمتر از دو دقیقه نتیجه را برگرداند و گل آنتونی در دقیقه ششم را به حاشیه ببرد. این مهاجم که در این بازی به‌جای لواندوفسکی در ترکیب اصلی قرار گرفت، از دو فرصت نخست خود در دو دقیقه بهترین استفاده را کرد و هر دو را تبدیل به گل کرد. تورس در دقیقه ۴۰ و پس از گل بردغجی توانست هت تریکش را کامل کند و گل چهارم بارسا را هم بزند.  

خطای هند مارک بارترا، بازیکن سابق بارسلونا باعث شد شاگردان هانسی فلیک در دقیقه ۵۹ صاحب یک ضربه پنالتی شوند. این پنالتی با دخالت کمک داوران ویدیویی اعطا شد و لامین یامال به راحتی آن را به گل تبدیل کرد.  

بتیس در دقایق پایانی ۲ بار دیگر توسط یورنته و ارناندس به گل رسید تا ضعف‌های دفاعی بلوگرانا بار دیگر نمایان شود. با این حال ادامه حملات ۲ تیم در واپسین دقایق مسابقه حاصلی در پی نداشت و بازی با همان نتیجه ۵ بر ۳ به پایان رسید.

بارسا با این برد ۴۰ امتیازی شد و همچنان صدرنشین است و بتیس در رتبه پنجم جای دارد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: بارسلونا ، لالیگای اسپانیا
خبرهای مرتبط
لالیگای اسپانیا؛
بارسلونا ۳ - ۱ اتلتیکو مادرید/ آبی از همشهری برای رئالی‌ها گرم نشد+ فیلم
لالیگای اسپانیا؛
ژیرونا ۱ - ۱ رئال مادرید/ تقدیم صدر جدول به بارسلونا با سومین لغزش پیاپی+ فیلم
لالیگای اسپانیا؛
اتلتیک بیلبائو ۰ - ۳ رئال مادرید/ تعظیم سن مامس به امباپه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تیم تکواندو ایران قهرمان امید‌های جهان شد
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
دیدار استقلال و ملوان در شهرقدس برگزار می‌شود
محکومیت دو باشگاه لیگ برتری فوتبال در کمیته وضعیت
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان شد
مجید افلاکی بهترین مربی دنیا شد/ زندی فنی‌ترین تکواندوکار
تاریخ‌سازی نوجوانان ترای‌اتلون ایران/ سه سکوی آسیا برای ایران
پرسپولیس - پیکان در ورزشگاه دستگردی
آخرین اخبار
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
شکایت استقلال از سروش رفیعی
سیتی به ۲ امتیازی آرسنال رسید/ چلسی از مدعیان دور شد
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
مجید افلاکی بهترین مربی دنیا شد/ زندی فنی‌ترین تکواندوکار
شکست باورنکردنی آرسنال در خانه استون ویلا
دومین شکست دختران هندبال در پرزیدنت‌کاپ قهرمانی جهان
تاریخ‌سازی نوجوانان ترای‌اتلون ایران/ سه سکوی آسیا برای ایران
عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان شد
تیم تکواندو ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دیدار استقلال و ملوان در شهرقدس برگزار می‌شود
تیم ملی تکواندوی مردان ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
پرسپولیس - پیکان در ورزشگاه دستگردی
محکومیت دو باشگاه لیگ برتری فوتبال در کمیته وضعیت
دعوت از ۱۹ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ استارت ۳ نماینده ایران با برد
تقویم ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
نظرات کارشناسان فوتبال درباره گروه ایران در جام جهانی