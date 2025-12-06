باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور ضمن آرزوی موفقیت برای متقاضیانی که آزمون انتخاب سردفتر ازدواج و طلاق ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال ۱۴۰۴ ثبت‌نام کرده‌اند آمده است:به اطلاع می‌رساند که آزمون مذکور صبح پنجشنبه ۲۰ آذرماه جاری و با توجه به آمار ثبت‌نام کنندگان منحصراً در شهر تهران برگزار می‌شود.

نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه جاری برای مشاهده و پرینت بر روی درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش کشور قرار خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان شرکت در آزمون، برای شرکت در جلسه امتحان باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به درگاه اطلاع‌رسانی مذکور مراجعه و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی، سال تولد و ...) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری و ...) از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و براساس آدرس و زمان تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. چنانچه متقاضی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی، پرونده و یا کد پیگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی‌شود، لازم است با مراجعه به درگاه این سازمان و ورود به سیستم پاسخ‌گویی اینترنتی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده، داوطلبی و یا کد پیگیری ثبت‌نام اقدام کند. لازم به ذکر است این امکان برای متقاضیانی فراهم است که در سیستم پاسخ‌گویی دارای عضویت باشند؛ لذا ضرورت دارد متقاضیانی که اطلاعات فوق را مفقود کرده‌اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام کنند.

درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، متقاضیان لازم است به شرح زیر اقدام کنند:

با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند‌های «سهمیه ایثارگران، تاریخ فارغ‌التحصیلی، مقطع تحصیلی و رشته تحصیلی» کارت شرکت در آزمون مشاهده کردند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور حداکثر تا قبل از تاریخ ۲۰ آذرماه منحصراً به درگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.