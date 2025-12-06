دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی‌ که عملکرد تیم ملی همیشه یکی از محورهای حساسیت‌برانگیز میان هواداران فوتبال است، برخی چهره‌های خارج‌نشین در روزهای اخیر با واکنش‌های متناقض خود بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند. این افراد در زمان پیروزی‌های تیم ملی با پیام‌های ظاهراً حمایتی در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنند، اما با نخستین لغزش یا شکست، لحن خود را تغییر داده و به انتقادهای تند و گاه تخریبی روی می‌آورند.

تحلیلگران رسانه‌ای می‌گویند این الگوی رفتاری که «دوستی در روز برد و دشمنی در روز باخت» نام گرفته، بیشتر از آنکه ریشه در فوتبال داشته باشد، ناشی از نگاه سیاسی و تلاش برای بهره‌برداری از احساسات هواداران است.

با وجود این فضای دوگانه، بسیاری از هواداران معتقدند حمایت واقعی از تیم ملی به نتایج لحظه‌ای وابسته نیست و باید از چارچوب رقابت‌های ورزشی و احترام به تلاش بازیکنان فراتر نرود.