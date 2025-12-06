باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم

رفتار دوگانه برخی از فعالان خارج‌نشین در قبال تیم ملی بار دیگر در جریان رقابت‌های اخیر خود را نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی‌ که عملکرد تیم ملی همیشه یکی از محورهای حساسیت‌برانگیز میان هواداران فوتبال است، برخی چهره‌های خارج‌نشین در روزهای اخیر با واکنش‌های متناقض خود بار دیگر مورد توجه قرار گرفتند. این افراد در زمان پیروزی‌های تیم ملی با پیام‌های ظاهراً حمایتی در شبکه‌های اجتماعی حضور پیدا می‌کنند، اما با نخستین لغزش یا شکست، لحن خود را تغییر داده و به انتقادهای تند و گاه تخریبی روی می‌آورند.

تحلیلگران رسانه‌ای می‌گویند این الگوی رفتاری که «دوستی در روز برد و دشمنی در روز باخت» نام گرفته، بیشتر از آنکه ریشه در فوتبال داشته باشد، ناشی از نگاه سیاسی و تلاش برای بهره‌برداری از احساسات هواداران است.

با وجود این فضای دوگانه، بسیاری از هواداران معتقدند حمایت واقعی از تیم ملی به نتایج لحظه‌ای وابسته نیست و باید از چارچوب رقابت‌های ورزشی و احترام به تلاش بازیکنان فراتر نرود.

مطالب مرتبط
دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم
young journalists club

ذوالفقارنسب: ثبات در تیم ملی ضروری است/ مطمئنم که شرایط بهتر می‌شود

دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم
young journalists club

قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم

دوستی در روز برد، دشمنی در روز باخت + فیلم
young journalists club

زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
قنات‌ها نسخه سنتی مدیریت آب‌های زیرزمینی + فیلم
۸۱۳

قنات‌ها نسخه سنتی مدیریت آب‌های زیرزمینی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم
۵۵۸

اعتراض آلمانی‌ها به طرح احیای خدمت سربازی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم
۴۴۹

آغاز رویداد ملی ایران جان، گلستان ایران + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم
۳۹۹

تولید کیت تشخیص بیماری شایع تنفسی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم
۳۰۵

گلرنگ، گیاهی بومی با خواص دارویی و خوراکی + فیلم

۱۵ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.