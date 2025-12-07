در مواجهه با هر صرافی ارز دیجیتال خارجی، پیش از ثبت نام باید اعتبار آن را بررسی کنید. نباید تنها به ارائه خدمات صرافی خارجی به ایرانیان بسنده کنید. برای ارزیابی اعتبار صرافیهای ارز دیجیتال، باید مهمترین معیارهای موجود در این زمینه را بشناسید. با استفاده از این معیارها، میتوانید بهراحتی صرافیهای فاقد استانداردهای لازم را شناسایی کنید و کنار بگذارید. در ادامه، معیارهای ارزیابی اعتبار صرافیهای ارز دیجیتال خارجی را معرفی میکنیم.
سابقه هر صرافی معیار مهم برای ارزیابی اعتبار آن است. بهتر است صرافیهای ناشناخته را، که بهتازگی فعالیت خود را آغاز کردهاند، انتخاب نکنید.
در کنار مدتزمان فعالیت صرافی، مواردی مانند سوابق هک و کلاهبرداری نیز بسیار مهماند. کار کردن با صرافیهایی که در گذشته هک شدهاند و اطلاعات یا دارایی کاربران در آنها به سرقت رفته است، ریسک زیادی دارد.
حتماً نظرهای کاربران درباره صرافیها را در فضای مجازی بررسی کنید. این کار کمک میکند تا برای انتخاب بهترین صرافی خارجی، از تجربیات دیگران بهرهمند شوید.
امنیت یکی دیگر از معیارهای کلیدی در انتخاب صرافی معتبر است. از مهمترین امکانات امنیتی در صرافیهای معتبر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از کیف پول سرد برای ذخیرهسازی داراییهای موجود در کیف پول، در ارتقای امنیت صرافیها نقش بسزایی دارد، هرچند امکان تشخیص دقیق این موضوع برای کاربران وجود ندارد. صرافیها باید از پروتکلهای امنیتی پیشرفته برای رمزنگاری دادههای کاربران استفاده کنند. بررسی این موضوع به دانش تخصصی نیاز دارد که از حوصله بسیاری از کاربران خارج است. میتوانید برای ارزیابی امنیت صرافیهای ارز دیجیتال خارجی به سراغ سایت cer.live بروید. این سایت به هر صرافی امتیاز مشخصی براساس معیارهای امنیت سایبری میدهد.
شفافیت اطلاعات و عملکرد یکی دیگر از شاخصهای ارزیابی صرافیهای معتبر است. یک صرافی معتبر اطلاعات مربوط به شرکت ثبت شده، مدیران و نشانی دفتر محل فعالیت خود را بهصورت عمومی منتشر میکند. همچنین دادههایی مانند حجم معاملات روزانه و تعداد کاربران در صرافیهای معتبر نیز شفافاند.
نکته مهم دیگر اینکه با مطالعه قوانین و مقررات یک صرافی نباید با نکات مبهم و دوپهلو مواجه شوید. هر صرافی معتبر قوانین و مقررات خود را بهصورت شفاف برای کاربران تشریح میکند. مثلاً بعضی از صرافیهای خارجی هستند که در قوانین و مقررات خود بهصراحت از ارائهنکردن خدمات به ایران صحبت میکنند، اما وقتی با پشتیبانی آنها ارتباط میگیرید، خبر از ارائه خدمات به ایرانیان میدهند. این موضوع نشاندهنده قابل اعتماد نبودن صرافی است.
سرویس اثبات ذخایر یکی دیگر از معیارهای کلیدی در ارزیابی شفافیت صرافیهای ارز دیجیتال است. بهکمک این سرویس، کاربران میتوانند موجودی کیف پولهای صرافی را بهصورت برخط رصد کنند.
دستکاری قیمت و شدوسازی بهخصوص در معاملات فیوچرز، از راههای کلاهبرداری برخی از صرافیهای غیرمعتبر است. حتماً قبل از انتخاب یک صرافی درباره این موضوع تحقیق کنید. اگر صرافی مدنظر شما با تریدینگ ویو ادغام شده باشد، تا حدی میتوانید بابت دستکاری نکردن قیمت در آن آسودهخاطر باشید.
برخی از صرافیها در ظاهر نرخ کارمزد معاملات خود را کمتر از پلتفرمهای دیگر اعلام میکنند تا از این شیوه برای جذب کاربران جدید استفاده کنند، اما در عمل کاربران با کارمزدهای پنهان در زمان معامله و انجام تراکنشهای واریز و برداشت روبهرو میشوند. حتماً موضوع کارمزد پنهان در زمان انتخاب صرافی را مدنظر قرار دهید.
یکی از راههای سریع برای مقایسه و انتخاب بهترین صرافی خارجی، مراجعه به رتبهبندی صرافیها در سایتهای کوین مارکت کپ و کوین گکو است. این دو سایت براساس معیارهای مختلف مانند امنیت، سابقه، حجم معاملات، ترافیک ورودی و ... برای ارزیابی عملکرد صرافیهای مختلف اقدام کرده است و رتبهبندی صرافیهای متمرکز را ارائه میدهند. میتوانید با بررسی جایگاه صرافیها در رتبهبندی این دو سایت، اعتبار آنها را ارزیابی کنید.
صرافیهای معتبر پشتیبانی برخط و پاسخگو بهصورت 24/7 دارند. معمولاً در هر ساعت از شبانهروز کاربران میتوانند ظرف چند دقیقه پاسخ سؤالات خود را از پشتیبانی صرافیهای معتبر دریافت کنند. میتوانید قبل از ثبت نام در صرافیها، کیفیت خدمات پشتیبانی آنها را ارزیابی کنید. ارائه خدمات پشتیبانی به زبان فارسی از سوی صرافیهای خارجی نیز امتیاز مهمی برای کاربران ایرانی است.
صرافی توبیت (Toobit) یکی از بهترین پلتفرمهای خارجی خرید و فروش ارز دیجیتال برای ایرانیان است که تمام استانداردهای صرافی معتبر را دارد. این پلتفرم در سال 2022 آغازبهکار کرد و در حال حاضر، بازار اسپات و فیوچرز برای خرید و فروش بیش از هزار ارز دیجیتال را ارائه میدهد. توبیت بدون هیچگونه محدودیتی خدمات خود را در اختیار کاربران ایرانی میگذارد.
رتبه صرافی توبیت در کوین مارکت کپ و کوین گکو نشان میدهد این پلتفرم در جمع 25 صرافی برتر دنیا قرار دارد. حجم معاملات روزانه توبیت در سال 2025 بیش از پانزده میلیارد دلار در شبانهروز است و بیش از چهار میلیون کاربر فعال دارد. صرافی توبیت به زبان فارسی، پشتیبانی آنلاین ارائه میدهد.
تاکنون هیچگونه گزارشی از هک دادهها و سرقت دارایی کاربران در توبیت منتشر نشده است. میتوانید بدون نیاز به احراز هویت، در صرافی توبیت فعالیت کنید. هرچند این پلتفرم با مدارک ایرانی، اجازه احراز هویت میدهد.