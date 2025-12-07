باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا پرکاس سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از بازی دربی سرخابیها اظهار کرد: اگر بخواهیم ارزیابی کلی از بازی دربی کنیم هیچ شباهتی به دربیهای دیگر کشورها از لحاظ کیفیتی و کمیتی ندارد. دربی به بازیهایی گفته میشود که یا تیم ها برای یک شهر هستند که مثلا می شود از تیم های همشهری منچستر سیتی و منچستر یونایتد نام برد و یا اینکه ۲ تیم که در لیگ با هم رقیب محسوب میشوند که رقابتها برای قهرمانی تعیین کننده است. مثلا بازی بایرن مونیخ و دورتموند دربی محسوب می شود.
او افزود: تیمهای استقلال و پرسپولیس هر ۲ خاصیت دربی را دارند و هم از یک شهر هستند و علاوه بر این، چندین دهه هست که کورس قهرمانی در بین این ۲ تیم دست به دست میشود و این بازی تاثیر مستقیمی در نتایج ۲ تیم دارد. اما آنچه که ما در ۱۰۶ بازی دربی مشاهده میکنیم، میبینیم که حواشی و سرو صدای این بازی خیلی وسیعتر و پررنگتر از کیفیت فنی و حتی نتایج آن هست.
پرکاس درباره اینکه علت تساوی و کسل بودن دربی سرخابیها چیست؟ گفت: درباره اینکه بازی دربی از لحاظ کیفی چشم نواز و زیبا نبود وقتی میگوییم که ۲ تیم تاثیرگذار و یا بهترینهای لیگ حساب میشوند و یا بیشتر بازیکنانشان، ملی پوش هستند، ما باید در دربیهای دنیا، بازی زیبایی را از لحاظ سرعت، پرس کردن، کارهای تاکتیکی، ضربات ایستگاهی و به گردش در آوردن توپ در یک سوم دفاعی حریف ببینیم، اما ما این فاکتورها را در بازی دربی سرخابی ها نمیبینیم. حتی ۱۰۶ بازی دربی برگزار شده، اما به طور متوسط بخواهیم بررسی کنیم شاید فقط ۱۰ درصد این بازیها جذاب بوده است. مهم نیست یک بازی گل زیادی داشته باشد. مثلا بازی دربی ترکیه بین گالاسرای و فنرباغچه با وجود اینکه بازی یک بر یک تمام شد، اما بسیار بازی جذابی بود و سرعتی، قدرتی و حملات متعدد و کارهای ترکیبی و پرس کردن تیمها را شاهد بودیم. اتمسفر استادیوم و هیجانی که تماشاگران میدادند، این مسئله در دربی ایران مشاهده نمیشود.
او ادامه داد: حتی ما در دربی ایران حرکات خارج از متعارف از جمله پرتاب بطری، سنگ و اشیای دیگر در زمان ارسال کرنرها میبینیم و اصلا هیجانی ندارد و نتیجهای تغییر نکرده است. زمانی حریف ناراحت هست و ۲ گل عقب افتاده و داور پنالتی نگرفته است، شاید هواداران واکنش نشان بدهند اما میبینیم که این مسائل در فوتبال ایران نبوده است. جو استادیوم که باید از بازی دربی لذت ببریم را نمیبینیم. در کل بازی دربی، حتی ۱۰ شوت هم به سمت دروازهها زده نشد و اگر شوت زده شده چه تعداد خطرناک بوده و در چارچوب دروازهها بوده است. شاید ۱۰ درصد شوتها موثر بودند و پاسهای ریسکی و ترکیبی ندیدیم.
پرکاس بیان کرد: هر ۲ تیم استقلال و پرسپولیس وینگرهای خوبی دارند در نهایت آنها میتوانستند حرکات رو به جلو و انفرادی انجام بدهند که تقریبا در این زمینه خوب بودند، اما ما کار ترکیبی ندیدیم. همیشه حملات از مرکز خطرناک است و پاسهای ترکیبی و عمقی، ریسکی، خط شکن، پاسهای داده شده به پشت مدافعان حریف را در بازی دربی ندیدیم؛ بنابراین از دید تماشاگران این بازی میتوانست از روی حادثه گل داشته باشد و نهایتا یک تیم برنده باشد که این هم اتفاق نیفتاد.
سرمربی سابق صنعت نفت آبادان درباره اینکه به نظر میرسد که هر ۲ تیم از تساوی رضایت داشتند، گفت: بله، این موضوع درست است و هیچ تیمی برتری و موقعیت بهتری نسبت به دیگری نداشت و شاید یک تیم یک ضربه و شوت بیشتری داشت. در مجموع وقتی هر ۲ تیم از نتیجه راضی هستند میتواند چندین حالت داشته باشد. مثلا زمانی حریف از شما سرتر بوده است و شما میگویید که خدا را شکر بازی را مساوی کردیم و یا برعکس شما بازی باخته را با یک گل زده به تساوی کشاندید. در این بازی هیچ چیزی نداشت. هر ۲ تیم از نتیجه بازی راضی بودند، چون نحوه، نوع و شرایط بازی این موضوع را نشان میداد.
او درباره اینکه ورزشگاه اراک در کیفیت بازی دربی تاثیرگذار بود یا نه! گفت: ما در مورد استادیوم اراک باید به ۲ موضوع بپردازیم. ابتدا چمن ورزشگاه که مناسب نیست و در حد استاندارد برای بازی دربی نبود و کیفیت مطلوبی نداشت. حتی در بازیهای داخلی و دیدارهای خانگی آلومینیوم اراک هم این موضوع صدق میکند. در مجموع جو ورزشگاه اراک برای بازی دربی مثل استادیومهای سایر کشورها از جمله امارات، عربستان، ترکیه و عراق نبود. این استادیوم آن اتمسفر، جو و فضای دور زمین، سکوها، آرایش هواداران از لحاظ نورافشانی و نور و زیبایی را نداشت و ما ندیدیم. قطعا نامناسب بودن زمین میتواند تاثیر مستقیمی بر کیفیت بازی دربی بگذارد و در حین بازی دیده شد که بعضا توپهایی که زمینی ارسال میشد، کنترل و مسیر توپ قابل تشخیص نبود.