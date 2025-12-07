بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مدیران سرخابی باعث شدند که بازی دربی بی کیفیت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی بدون گل دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: هر ۲ تیم تهاجمی بازی را شروع کردند، اما هر چه از بازی می‌گذشت ۲ تیم تمایل نداشتند که حمله کنند. نیمه دوم بازی هم کیفیت فنی دربی بسیار پایین بود و بعد از موقعیتی که سعید سحرخیزان به دست آورد اتفاق خاصی روی دروازه ۲ تیم رخ نداد.

او ادامه داد: فکر می‌کنم جدا از بحث فنی، دفاع‌های چپ و راست هر ۲ تیم به حمله اضافه نمی‌شدند و فوتبال تهاجمی که از سوی هر ۲ تیم شناخت داشتیم انجام نشد. پاس‌های اشتباه و بازی مستقیم زیاد بود. به طور کامل علی علیپور به علت پاس‌های اشتباه از جریان بازی خارج شده بود. همچنین بازیکنان پرسپولیس نتوانستند مهاجمان خود را تغذیه کنند.

آشتیانی بیان کرد: اوسمار در بازی دربی از سرژ اوریه در دفاع راست بهره برد، اما او نشان داد چقدر ضعیف است و کوشکی توانست به هر طریقی به اوریه دریبل بزند. بازی دربی کیفیت فنی خاصی نداشت.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف را در بازی دربی چطور دیده است، گفت: اورونوف بهترین بازیکن پرسپولیس در این بازی بود و بیفوما هم ۱۰ دقیقه بیشتر بازی نکرد.

او درباره اینکه به نظرش نباید بیفوما را زودتر به زمین مسابقه می‌آورد، بیان کرد: سرمربیان هر ۲ تیم نمی‌خواستند ریسک کنند و دوست داشتند بازی مساوی شود و کسی به دنبال برد در بازی دربی نبود. اول نباختن برای سرمربیان مهم است و بعد اگر امکان داشت گل بزنند.

آشتیانی درباره اینکه سیو‌های پیام نیازمند گلر پرسپولیس در بازی دربی چطور دیده است، گفت: نیازمند ۲، ۳ سیو خوبی داشت و شوت صالح حردانی و ضربه سعید سحرخیزان را از ۶ قدم دروازه گرفت. نیازمند دروازه بان فوق العاده‌ای برای پرسپولیس در این فصل بوده است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه ورزشگاه اراک در کیفیت بازی دربی تاثیرگذار بود، اظهار کرد: زمین ورزشگاه اراک بی کیفیت بود. البته به نظرم بیشتر از همه مدیران پرسپولیس و استقلال در بازی دربی تاثیرگذار بودند به خاطر اینکه آن قدر در طول هفته استوری گذاشته و فشار روانی بر روی بازیکنان و مربیان ایجاد کرده بودند که بازیکنان اصلا می‌ترسیدند که بازی کنند. من فکر می‌کنم مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی کیفیت شود.