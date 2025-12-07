بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مدیران سرخابی باعث شدند که بازی دربی بی کیفیت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی بازیکن سابق تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره تساوی بدون گل دربی سرخابی‌ها اظهار کرد: هر ۲ تیم تهاجمی بازی را شروع کردند، اما هر چه از بازی می‌گذشت ۲ تیم تمایل نداشتند که حمله کنند. نیمه دوم بازی  هم کیفیت فنی دربی بسیار پایین بود و بعد از موقعیتی که سعید سحرخیزان به دست آورد اتفاق خاصی روی دروازه ۲ تیم رخ نداد.

او ادامه داد: فکر می‌کنم جدا از بحث فنی، دفاع‌های چپ و راست هر ۲ تیم به حمله اضافه نمی‌شدند و فوتبال تهاجمی که از سوی هر ۲ تیم شناخت داشتیم انجام نشد. پاس‌های اشتباه و بازی مستقیم زیاد بود.  به طور کامل علی علیپور به علت پاس‌های اشتباه از جریان بازی خارج شده بود. همچنین بازیکنان پرسپولیس نتوانستند مهاجمان خود را تغذیه کنند.

آشتیانی بیان کرد: اوسمار در بازی دربی از سرژ اوریه در دفاع راست بهره برد، اما او نشان داد چقدر ضعیف است و کوشکی توانست به هر طریقی به اوریه دریبل بزند. بازی دربی کیفیت فنی خاصی نداشت.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه عملکرد اورونوف را در بازی دربی چطور دیده است، گفت: اورونوف بهترین بازیکن پرسپولیس در این بازی بود و بیفوما هم ۱۰ دقیقه بیشتر بازی نکرد.

او درباره اینکه به نظرش نباید بیفوما را زودتر به زمین مسابقه می‌آورد، بیان کرد: سرمربیان هر ۲ تیم نمی‌خواستند ریسک کنند و دوست داشتند بازی مساوی شود و کسی به دنبال برد در بازی دربی نبود. اول نباختن برای سرمربیان مهم است و بعد اگر امکان داشت گل بزنند.

آشتیانی درباره اینکه سیو‌های پیام نیازمند گلر پرسپولیس در بازی دربی چطور دیده است، گفت: نیازمند ۲، ۳ سیو خوبی داشت و شوت صالح حردانی و ضربه سعید سحرخیزان را از ۶ قدم دروازه گرفت. نیازمند  دروازه بان فوق العاده‌ای برای پرسپولیس در این فصل بوده است.

بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه ورزشگاه اراک در کیفیت بازی دربی تاثیرگذار بود، اظهار کرد: زمین ورزشگاه اراک بی کیفیت بود. البته  به نظرم بیشتر از همه مدیران پرسپولیس و استقلال در بازی دربی تاثیرگذار بودند به خاطر اینکه آن قدر در طول هفته استوری گذاشته  و فشار روانی بر روی بازیکنان و مربیان ایجاد کرده بودند که بازیکنان اصلا می‌ترسیدند که بازی کنند. من فکر می‌کنم مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی کیفیت شود.

 

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، بازی دربی
خبرهای مرتبط
دربی ۱۰۶ پایتخت؛
پرسپولیس ۰ - ۰ استقلال/ زور سرخابی‌ها به هم نرسید
درخشان: استقلال بابرنامه‌تر از پرسپولیس بازی کرد
کارشناس داوری:
صالح حردانی در بازی دربی باید اخراج می‌شد/ کمیته انضباطی به سنگ‌پرانی ورود کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد
تاریخ‌سازی نوجوانان ترای‌اتلون ایران/ سه سکوی آسیا برای ایران
مجید افلاکی بهترین مربی دنیا شد/ زندی فنی‌ترین تکواندوکار
شکایت استقلال از سروش رفیعی
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
شکست باورنکردنی آرسنال در خانه استون ویلا
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
سیتی به ۲ امتیازی آرسنال رسید/ چلسی از مدعیان دور شد
آخرین اخبار
قلعه‌نویی هم نمی‌توانست این قرعه راحت را در جام جهانی بردارد
پرکاس: حواشی دربی از کیفیت فنی سرخابی‌ها بیشتر است
آشتیانی: مدیران سرخابی باعث شدند بازی دربی بی‌کیفیت شود
اینتر ۴ - ۰ کومو/ پیروزی طعنه آمیز نراتزوری مقابل بهترین خط دفاع لیگ + فیلم
رئال بتیس ۳ - ۵ بارسلونا/ تیم فلیک همچنان گل می‌خورد، اما بیشتر گل می‌زند + فیلم
پیام تبریک وزیر ورزش پس از قهرمانی ایران در مسابقات تکواندوی امید‌های جهان
شکایت استقلال از سروش رفیعی
سیتی به ۲ امتیازی آرسنال رسید/ چلسی از مدعیان دور شد
زمان و مکان دیدار‌های تیم ملی فوتبال در جام جهانی اعلام شد
حضور ۷۵ دقیقه‌ای مهدی طارمی در ترکیب المپیاکوس بدون گل بود
مجید افلاکی بهترین مربی دنیا شد/ زندی فنی‌ترین تکواندوکار
شکست باورنکردنی آرسنال در خانه استون ویلا
دومین شکست دختران هندبال در پرزیدنت‌کاپ قهرمانی جهان
تاریخ‌سازی نوجوانان ترای‌اتلون ایران/ سه سکوی آسیا برای ایران
عبدی سرمربی تیم فوتبال جوانان شد
تیم تکواندو ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دیدار استقلال و ملوان در شهرقدس برگزار می‌شود
تیم ملی تکواندوی مردان ایران قهرمان امید‌های جهان شد
دعوت زنوزی به کمیته اخلاق
پرسپولیس - پیکان در ورزشگاه دستگردی
محکومیت دو باشگاه لیگ برتری فوتبال در کمیته وضعیت
دعوت از ۱۹ بازیکن برای شرکت در اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی
فتح‌آبادی: دربی دیگر جذابیت ندارد/ آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ۲۰۲۶ ضروری است
پاداش مدال‌آوران پاراآسیایی جوانان مشخص شد
تکواندوی زیر ۲۱ سال قهرمانی جهان/ استارت ۳ نماینده ایران با برد
تقویم ۲۰۲۶ فدراسیون جهانی کاراته منتشر شد
سرمربی بلژیک: ایران را خوب نمی‌شناسیم، اما برای صدرنشینی تلاش می‌کنیم
سرمربی نیوزیلند: گروه سختی داریم، اما پیروزی مقابل ایران و دیگر تیم‌ها ممکن است
سرمربی مصر: برای ایران برنامه داریم
قلعه‌نویی: حریف آسان بی‌معناست/ به چهار بازی تدارکاتی قدرتمند نیاز داریم