باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر ریاست جمهوری ترکیه دیروز شنبه تأیید کرد که رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور، همتای ونزوئلایی خود، نیکولاس مادورو، را در میانه تنشها ترغیب کرده است تا گفتوگو با ایالات متحده را ادامه دهد.
در یک تماس تلفنی بین دو رهبر، اردوغان تأیید کرد که تحولات منطقه را دنبال میکند و باور خود را مبنی بر اینکه «مشکلات از طریق گفتوگو قابل حل است» ابراز داشت. مادورو و اردوغان همچنین در مورد روابط دوجانبه دو کشور بحث کردند.
تنشها در منطقه پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هفته گذشته دستور بستن حریم هوایی ونزوئلا را صادر کرد، همچنان بالا است. طبق گزارشهای رسانهها، ترامپ روز دوشنبه با تیم امنیت ملی خود دیدار کرد تا در مورد «مراحل بعدی» در مورد ونزوئلا بحث کند. ترامپ و مادورو از آن زمان یک تماس تلفنی داشتهاند که رهبر ونزوئلایی آن را «محترمانه» توصیف کرده است.
رئیس جمهور آمریکا در ماههای اخیر تنشها با ونزوئلا را تشدید کرده و حملات خود به نیکولاس مادورو، رئیس جمهور این کشور را به شدت افزایش داده است. ترامپ ونزوئلا را به قاچاق مواد مخدر متهم میکند.
در همین حال، ادامه استقرار تجهیزات نظامی واشنگتن در منطقه کارائیب، نگرانیهایی را در مورد احتمال جنگ ایجاد کرده است.
ونزوئلا در چند هفته گذشته به طور منظم رزمایشهای نظامی را برای آمادگی در برابر هرگونه حمله احتمالی انجام داده است.
منبع: خبرگزاری فرانسه