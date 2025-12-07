باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - این روز‌ها اجرای یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های زیرساختی بورس کالای ایران، ازجمله خبر‌های مهم بازار سرمایه به شمار می‌رود. بورس کالا در ادامه فعالیت‌های توسعه‌ای خود، این بار ساده سازی فرآیند‌های معاملاتی را هدف گرفته است؛ رویدادی که قرار است از روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه عملیاتی و از روز شنبه ۲۹ آذرماه در بازار‌های گواهی سپرده کالایی، قرارداد‌های آتی و قرارداد‌های اختیار معامله پیاده سازی شود.

خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌و‌گویی با آناهیتا فولادی‌فر، رئیس اداره بازار مشتقه بورس کالای ایران جزئيات این اتفاق جدید در بورس کالا را بررسی کرده است.

در همین راستا این مقام مسئول می‌گوید: در این پروژه، سازوکار قدیمی که در آن مشتری برای هر بازار باید مسیر‌های متفاوتی را طی می‌کرد، از جمله افتتاح حساب دراختیار بورس برای بازار مشتقه به‌طور کامل حذف می‌شود. تمام فرایند‌های مالی مشتری بر بستر «دفتر دارایی یکپارچه» انجام خواهد شد؛ به بیان ساده، مشتری فقط یک کد معاملاتی متصل به دفاتر دارایی مربوط به هر بازار دارد و تمام واریز، برداشت و جابه‌جایی وجوه در همین بستر و با چند کلیک انجام می‌شود.

او در پاسخ به این پرسش که اهمیت این اقدام چیست؟ بیان کرد: این تحول چند اثر مهم دارد؛ اول اینکه پیچیدگی‌های گذشته حذف می‌شود و مشتری برای ورود به بازار‌ها مسیر‌های مختلف و حساب‌های متعدد را تجربه نمی‌کند؛ دوم اینکه سرعت و دقت فرایند‌های مالی افزایش پیدا می‌کند؛ چون واریز وجه مستقیماً در دفتر اصلی مشتری ثبت می‌شود و بلافاصله امکان انتقال به بازار‌های مختلف وجود دارد؛ سوم آنکه شفافیت بیشتری ایجاد می‌شود؛ هم برای مشتری و هم برای کارگزار مشخص است که جریان مالی در هر لحظه در کدام دفتر و با چه هدفی ثبت شده است؛ در مجموع، این پروژه سطح کیفیت خدمات و سهولت معاملات را به‌طور محسوسی ارتقاء می‌دهد و زیرساخت بازار‌های مالی و مشتقه را به استاندارد‌های روز نزدیک‌تر می‌کند.

او همچنین در پاسخ به این سوال که در این پروژه میان سهامداران حقیقی و حقوقی تفاوتی وجود دارد؟ عنوان کرد: خیر. این زیرساخت برای همه مشتریان کاملاً یکسان عمل می‌کند. همه کاربران با یک کد معاملاتی وارد می‌شوند، دفاتر دارایی فعال دارند و همان امکانات انتقال وجه، واریز و برداشت برایشان فراهم است؛ بنابراین هیچ تفاوتی در نحوه استفاده یا نوع دسترسی وجود نخواهد داشت.

فولادی‌فر همچنین در خصوص پروژه‌های دیگر هم گفت: این پروژه بخشی از یک بسته تحول زیرساختی است. در کنار آن، توسعه ابزار‌های مالی جدید و بهینه‌سازی فرآیند‌های معاملاتی از جمله برنامه‌های در دست اجراست.

او افزود: اجرای موفق این طرح وابسته به همراهی شرکت‌های نرم‌افزاری و کارگزاری‌هاست که خوشبختانه همکاری بسیار خوبی داشته‌اند. انتظار داریم این تغییر بزرگ باعث افزایش رضایت فعالان بازار، کاهش خطا‌های عملیاتی و تقویت پایداری سامانه‌ها شود؛ این تحول همچنین بستر لازم را برای توسعه ابزار‌های جدید فراهم می‌کند؛ از جمله امکان فعالیت کد‌های سبد اختصاصی مشتری که نیازمند زیرساخت یکپارچه و قابل مدیریت در سطح مشتری است. این پروژه یک قدم اساسی در مسیر مدرن‌سازی زیرساخت معاملاتی بورس کالای ایران است.