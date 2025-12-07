فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا گفت که حل و فصل درگیری در اوکراین نزدیک به پایان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کیت کلوگ، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در مجمعی که توسط بنیاد ریاست جمهوری رونالد ریگان در کالیفرنیا برگزار شد، گفت: حل و فصل درگیری در اوکراین نزدیک به پایان است، اما مسائل نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا و قلمرو جمهوری خلق دونتسک همچنان در دستور کار است.

کلوگ گفت: "ده متر آخر تا هدف همیشه سخت‌ترین کار شماست. " وی خاطرنشان کرد که مسائل جمهوری خلق دونتسک و نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا هنوز در حال بحث است.

فرستاده ویژه افزود: "اگر این دو مسئله را حل کنیم، فکر می‌کنم بقیه چیز‌ها به خوبی پیش خواهد رفت. "

منبع: تاس