ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی از امروز یکشنبه ۱۶ آذرماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، می‌توانند برای شرکت در این آزمون از امروز یکشنبه، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.

فرآیند ثبت‌نام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد تا یکشنبه، ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این آزمون هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشته‌گرایش‌های هر یک از مجموعه‌های امتحانی این آزمون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اینجا قرار گرفته است.

برچسب ها: کارشناسی ارشد ، ثبت نام آزمون
خبرهای مرتبط
فردا، آخرین مهلت ثبت نام در آزمون دکتری است
از فعالیت ۱۱ دانشکده تا تحصیل بیش از ۱۲ هزار دانشجو در دانشگاه بیرجند
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
آخرین اخبار
آغاز ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از امروز
افزایش سن ورود به دانشگاه فرهنگیان؛ تهدیدی برای کیفیت تربیت معلم
آزمون سردفتری ازدواج و طلاق ۲۰ آذر برگزار می‌شود
دانشجو باید نیازهای آینده کشور را رصد کند
عدم اتصال زنجیره تامین به سامانه «تی تک» سبب قاچاق دارو می‌شود + فیلم
کشف یک ساختار کیهانی غول‌پیکر كه می‌تواند اسرار شکل‌گیری راه شیری را آشکار کند
راه حل عالی برای مبارزه با خشکی پوست در زمستان
Oukitel WP ۶۰: یک گوشی مقاوم جدید با باتری بزرگ و دوربین‌های دید در شب
افزایش غیرمعمول روشنایی دنباله‌دار 3I/ATLAS نشانه چیست؟!
اولین نقشه سه‌بعدی از تمام ساختمان‌های جهان ساخته شد
کلید داشتن خواب عمیق چیست؟
کاهش ذخایر خونی به حدود ۵ روز در روزهای هوای آلوده
یک شبیه‌سازی عجیب، اسرار سیاه‌چاله‌ها را فاش کرد
رویکردی جدید برای درمان یکی از خطرناک‌ترین تومور‌های مغزی
مهمترین علائم دیابت چیست؟
نتایج ششمین دوره آزمون زبان انگلیسی وزارت علوم ۲۳ آذرماه منتشر می‌شود
ثبت ۲۵ هزار و ۵۵۵ مأموریت اورژانس طی یک هفته در پایتخت
نیکوکاری مولد باید به اشتغال، آرامش اجتماعی و توسعه کشور منجر شود
ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا ۱۶ آذر