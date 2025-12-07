باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی، میتوانند برای شرکت در این آزمون از امروز یکشنبه، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور نشانی www.sanjesh.org مراجعه کنند.
فرآیند ثبتنام متقاضیان آزمون کارشناسی ارشد تا یکشنبه، ۲۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و دفترچه راهنمای ثبتنام در این آزمون همزمان با شروع ثبتنام از طریق درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش در دسترس خواهد بود.
آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
عناوین دروس امتحانی، ضرایب دروس و رشتهگرایشهای هر یک از مجموعههای امتحانی این آزمون در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اینجا قرار گرفته است.