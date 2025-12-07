باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - ایستگاه های سنجش، آلودگی هوا در شهرستان اشتهارد ۱۵۰،چهار باغ ۱۳۷،ساوجبلاغ ۱۵۰،کرج ۱۳۷، نظرآباد ۱۲۶ اعلام شده در حالی که شاخص کیفیت هوا در فردیس ۱۰۰ و قابل قبول است.

مطابق با تعریف شرکت کنترل کیفیت هوا "شاخص اندازه گیری آلودگی هوا بر اساس استاندارد EPA که در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران دارای تقسیم بندی صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه، ۲۰۰ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم، ۳۰۰ تا ۵۰۰ خطرناک است.

امروز و روز گذشته به دلیل کیفیت ناسالم هوا برای گروه های حساس تمام مقاطع تحصیلی استان البرز تعطیل و مادران دورکار شدند.