باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقی آبی گفت : بررسی نقشه های پیشیابی هواشناسی از تغییرات جوی در استان البرز حکایت دارد که بر اساس آن از امشب شاهد رشد ابر ، وزش باد ، بارش برف و باران در مناطق مختلف استان خواهیم بود.

وی ادامه داد: این سامانه بارشی همراه با رعدوبرق پیش بینی می شود که در مناطق کوهستانی بارش ها به صورت برف و در دشت ها و کوهپایه ها باران خواهد بارید.

حقی آبی بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد که در برخی مناطق البرز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

وی ، طغیان رودخانه ها ، آبگرفتگی معابر ، اختلال در تردد خودروها و احتمال شکستگی شاخه های درختان به سبب وزش باد را از پیامدهای احتمالی این شرایط جوی برشمرد و از مردم به ویژه کشاورزان و باغداران خواست تمهیدات لازم را بیندیشند.

مدیرکل هواشناسی البرز گفت : دمای هوای استان طی چند روز آینده کاهش محسوس خواهد داشت .

حقی آبی بر لایروبی مسیل ها ، کانال ها و جداول تاکید کرد و افزود: اتخاذ تمهیدات لازم توسط دستگاههای اجرایی در این شرایط ضروری است.

وی نیز از کوهنوردان خواست در شرایط جوی برف و باران از طبیعت گردی خودداری کنند ضمن آنکه توقف در محدوده درختان ، ستون های برق و ارتفاعات به سبب احتمال سقوط یا برخورد رعدوبرق خطرناک است.