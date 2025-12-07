باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن + فیلم

کارآفرین حوزه سنگ تراشی در خصوص تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا علی مردانی، کارآفرین حوزه سنگ تراشی با حضور در برنامه سلام تهران در مورد تاثیر سنگ‌های قیمتی و واقعی بر انرژی بدن نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

