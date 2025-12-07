مازندران به مرحله خشک‌قرنی وارد شده است و دیگر نمی‌توان از واژه خشکسالی استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوانبهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آبفا مازندران در بازدید از طرح‌های در حال اجرای شهرستان نکا نسبت به کاهش نگران‌کننده بارش‌ها در دهه‌های اخیر هشدار داد و گفت: استان به مرحله خشک‌قرنی وارد شده و دیگر نمی‌توان از واژه خشکسالی استفاده کرد.

او با اشاره به روند نزولی بارندگی‌ها طی سال‌های اخیر، افزود: میانگین بارش کشور در ابتدای قرن ۲۱ حدود ۱۸۴ میلی‌متر بود، اما این رقم در سال گذشته به ۱۶۰ میلی‌متر رسیده است.

برارزاده ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود میزان بارش‌ها تا پایان قرن به حدود ۱۴۰ میلی‌متر کاهش یابد که نشان می‌دهد با بحران خشک‌قرنی روبه‌رو هستیم و دیگر نمی‌توان تنها از واژه خشکسالی استفاده کرد.

مدیر عامل آبفا مازندران با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و کشاورزی افزود: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما ناآگاهی نسبت به ارزش واقعی آب است.

او با بیان اینکه سرانه مصرف در مازندران همچنان بالاتر از میانگین جهانی است و ادامه این روند پایدار نیست، گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد آب در شبکه توزیع استان هدر می‌رود.

برارزاده فرسودگی شبکه را یکی از دلایل اصلی این اتلاف دانست و افزود: امور آبفا نکا با هدف مدیریت صحیح منابع، تاکنون ۴۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب را اصلاح و بازسازی کرده تا حجم قابل‌توجهی از هدررفت مهار شود.

مدیر عامل آبفا مازندران مشارکت مردم را کلید عبور از بحران دانست و گفت: اگر هر خانواده تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهد، سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب صرفه‌جویی می‌شود.

برارزاداستفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل و به‌کارگیری شیرآلات کاهنده مصرف از ساده‌ترین، اما مؤثرترین اقدامات دانست و ادامه داد: همکاران ما از طریق حضور در مدارس و مساجد، سخنرانی، و فراهم‌کردن بستر بازدید دانش‌آموزان از تأسیسات آبرسانی، کار‌های فرهنگی و آموزشی گسترده‌ای انجام داده‌اند.

مدیر عامل آبفا مازندران گفت: مدیریت مصرف آب یک انتخاب نیست بلکه ضرورت حیاتی کشورمحسوب می‌شود و برای عبور از این چالش‌ها به همراهی مردم، مسئولان و بخش خصوصی در این مسیر وابسته است.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

