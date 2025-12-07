باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد برارزاده مدیرعامل شرکت آبفا مازندران در بازدید از طرحهای در حال اجرای شهرستان نکا نسبت به کاهش نگرانکننده بارشها در دهههای اخیر هشدار داد و گفت: استان به مرحله خشکقرنی وارد شده و دیگر نمیتوان از واژه خشکسالی استفاده کرد.
او با اشاره به روند نزولی بارندگیها طی سالهای اخیر، افزود: میانگین بارش کشور در ابتدای قرن ۲۱ حدود ۱۸۴ میلیمتر بود، اما این رقم در سال گذشته به ۱۶۰ میلیمتر رسیده است.
برارزاده ادامه داد: پیشبینی میشود میزان بارشها تا پایان قرن به حدود ۱۴۰ میلیمتر کاهش یابد که نشان میدهد با بحران خشکقرنی روبهرو هستیم و دیگر نمیتوان تنها از واژه خشکسالی استفاده کرد.
مدیر عامل آبفا مازندران با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش خانگی و کشاورزی افزود: یکی از مهمترین چالشهای ما ناآگاهی نسبت به ارزش واقعی آب است.
او با بیان اینکه سرانه مصرف در مازندران همچنان بالاتر از میانگین جهانی است و ادامه این روند پایدار نیست، گفت: ۲۵ تا ۳۰ درصد آب در شبکه توزیع استان هدر میرود.
برارزاده فرسودگی شبکه را یکی از دلایل اصلی این اتلاف دانست و افزود: امور آبفا نکا با هدف مدیریت صحیح منابع، تاکنون ۴۵ کیلومتر از شبکه توزیع آب شرب را اصلاح و بازسازی کرده تا حجم قابلتوجهی از هدررفت مهار شود.
مدیر عامل آبفا مازندران مشارکت مردم را کلید عبور از بحران دانست و گفت: اگر هر خانواده تنها ۱۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهد، سالانه میلیونها مترمکعب آب صرفهجویی میشود.
برارزاداستفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل و بهکارگیری شیرآلات کاهنده مصرف از سادهترین، اما مؤثرترین اقدامات دانست و ادامه داد: همکاران ما از طریق حضور در مدارس و مساجد، سخنرانی، و فراهمکردن بستر بازدید دانشآموزان از تأسیسات آبرسانی، کارهای فرهنگی و آموزشی گستردهای انجام دادهاند.
مدیر عامل آبفا مازندران گفت: مدیریت مصرف آب یک انتخاب نیست بلکه ضرورت حیاتی کشورمحسوب میشود و برای عبور از این چالشها به همراهی مردم، مسئولان و بخش خصوصی در این مسیر وابسته است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران