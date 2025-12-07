باشگاه خبرنگاران جوان- داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران در جریان بازدید از روند احداث فاز دوم بوستان بزرگ روددره فرحزاد با اشاره به پیشرفت چشمگیر عملیات عمرانی و محیطی، اظهارکرد: این فاز تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهد رسید. فاز دوم این تفرجگاه با وسعت حدود ۵۳ هکتار، از محدوده آبشار تا بوستان نهجالبلاغه امتداد دارد و یکی از مهمترین طرحهای طبیعتمحور در غرب پایتخت به شمار میرود.
گودرزی در تشریح اقدامات انجامشده در فاز دوم روددره فرحزاد گفت: در محدوده اجرای طرح، دو درخت چنار ۵۰۰ ساله، یک قنات فعال و یک برکه طبیعی حفظ و در طراحی بوستان ادغام شده است.
به گفته وی، وجود بستر طبیعی روددره سبب شده این محدوده قابلیت آبگیر داشته باشد و این ویژگی در ساختار هیدرولوژیک بوستان مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی افزود: در بخشهای مختلف فاز دوم، مسیر پیادهروی جنگلی ایجاد شده و ساخت دو پل چوبی در مسیرهای دسترسی در حال انجام است. همچنین فضاهای ویژهای همچون برج پرندگان و مجموعهی در حال احداث تپه و میدانگاه سنجاب در راستای تقویت تنوع زیستی و ارتقای تجربه بازدیدکنندگان طراحی شده است.
معاون شهردار پایتخت بیان کرد: در ارتفاعات شرقی و غربی بوستان، منظرگاههای تماشا ایجاد شده و در جنوب آبشار نیز میدانگاه تجمعی برای استفاده شهروندان شکل گرفته است.
وی همچنین مطرح کرد: در طراحی این فاز، دو چشمه طبیعی به همراه دو تصفیهخانه پیشبینی شده تا نیازهای آبی و زیستمحیطی بوستان تأمین شود. همچنین عملیات کفسازی و اجرای طرح کاشت گیاهی با محوریت گونههای بومی در حال تکمیل است. نصب نیمکتها، سطلهای زباله و روشناییها، احداث سرویسهای بهداشتی و نمازخانه و استقرار کلبههای چوبی از دیگر اقدامات ثبتشده در این فاز است.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران با اشاره به اهمیت دسترسیپذیری این بوستان تصریح کرد: فاز دوم دارای سه ورودی اصلی از مسیرهای آبشار، اناران و خیابان کوهستان است و برای سهولت مراجعهکنندگان، پارکینگ بزرگی نیز در نظر گرفته شده است. همچنین میدانگاه کوهستان به عنوان یکی از فضاهای شاخص این مجموعه در بخش ارتفاعی بوستان جانمایی شده است.
گودرزی در پایان تأکید کرد: با ادامه روند مناسب اجرای عملیات، فاز دوم تفرجگاه روددره فرحزاد طبق برنامهریزیها تا پایان سال جاری به افتتاح خواهد رسید و به یکی از نقاط مهم طبیعتگردی و فراغتی شهر تهران تبدیل میشود.