براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۳ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشور، نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای آبادان ۱۶۴، اهواز ۱۶۷، خرمشهر ۱۵۹، شادگان ۱۵۶، کارون ۱۸۵ و ماهشهر ۱۵۸ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است.

این شاخص در شهرهای آغاجری ۱۱۱، امیدیه ۱۳۰، بهبهان ۱۳۵، دشت آزادگان ۱۲۹، شوشتر ۱۳۱، ملاثانی ۱۳۵ و هویزه ۱۲۲ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیکا، اندیمشک، ایذه، باغملک، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور