مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از اجرای طرح نظارت بر بازار شب یلدا از ۱۵ آذر ماه خبر داد.

تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اجرای طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار شب یلدا، گفت: تعزیرات در ایام خاص نظارت ویژه بر بازار دارد و طرح نظارت بر بازار شب یلدا از ۱۵ آذر آغاز شده و تا سوم دی ماه ادامه دارد.
او افزود: بازرسان و ضابطان از جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و همه دستگاههای مرتبط با اقلام شب یلدا حضور فعالانه در بازار دارند و به نحوه توزیع و عرضه این اقلام نظارت میکنند.
حسام با بیان اینکه تعزیرات در حلقه آخر نظارت قرار دارد، گفت: روال بر این است که ضابطان پس از بازرسی و بررسی و تهیه گزارش تخلف، این گزارشها را به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و تشکیل پرونده ارسال کنند، اما در برخی موارد و در صورت ضرورت، رؤسای شعبه تعزیرات، همراه نمایندگان دستگاههای متولی به برگزاری گشت مشترک اقدام میکنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: بازار هدف در این گشتها مراکز توزیع و عرضه فرآوردههای خام دامی، گوشت قرمز و مرغ، میوه، آجیل و شیرینی، مراکز تهیه غذا و رستورانها است.
مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شهروندان میتوانند از طریق سامانه ۱۳۵ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام، تا در کوتاهترین زمان ممکن با متخلفین برخورد قانونی شود.