مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران از اجرای طرح نظارت بر بازار شب یلدا از ۱۵ آذر ماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - تقی حسام مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به اجرای طرح نظارت تعزیرات حکومتی بر بازار شب یلدا، گفت: تعزیرات در ایام خاص نظارت ویژه بر بازار دارد و طرح نظارت بر بازار شب یلدا از ۱۵ آذر آغاز شده و تا سوم دی ماه ادامه دارد.

او افزود: بازرسان و ضابطان از جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و همه دستگاه‌های مرتبط با اقلام شب یلدا حضور فعالانه در بازار دارند و به نحوه توزیع و عرضه این اقلام نظارت می‌کنند.

حسام با بیان اینکه تعزیرات در حلقه آخر نظارت قرار دارد، گفت: روال بر این است که ضابطان پس از بازرسی و بررسی و تهیه گزارش تخلف، این گزارش‌ها را به تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و تشکیل پرونده ارسال کنند، اما در برخی موارد و در صورت ضرورت، رؤسای شعبه تعزیرات، همراه نمایندگان دستگاه‌های متولی به برگزاری گشت مشترک اقدام می‌کنند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران افزود: بازار هدف در این گشت‌ها مراکز توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی، گوشت قرمز و مرغ، میوه، آجیل و شیرینی، مراکز تهیه غذا و رستوران‌ها است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۵ و یا شماره پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵ اعلام، تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن با متخلفین برخورد قانونی شود.